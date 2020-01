Elles avaient un plan, des objectifs précis. Quelques années plus tard, ont-elles rempli leur mission ? Cette semaine, La Presse revient sur les ambitions de quatre grandes entreprises québécoises.

Martin Vallières

La Presse

L’entreprise BRP en était à sa deuxième année en Bourse, en 2015, lorsque ses dirigeants ont enclenché le « Défi 2020 » pour consolider la progression des affaires et des résultats financiers.

Le point de départ

Cette année-là, BRP a réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards, alors en hausse de 10 % sur un an, et réalisé à 21 % au Canada, à 47 % aux États-Unis et à 32 % outre-mer.

Son bénéfice net avait atteint les 70 millions, contre 59 millions un an plus tôt. Pour ses actionnaires, cela représentait un bénéfice (ajusté et dilué) de l’ordre de 1,65 $ par action, en hausse de 16 % sur un an.

En 2015, les activités de BRP employaient 7600 personnes réparties parmi sept sites manufacturiers dans cinq pays : motoneiges Ski-Doo et motos trois roues Spyder au Canada (Valcourt) ; moteurs nautiques Evinrude et composantes aux États-Unis ; moteurs Rotax, motomarines Sea-Doo et petits tout-terrains Can-Am au Mexique ; moteurs Rotax en Autriche ; motoneiges Lynx et petits tout-terrains en Finlande.

L’objectif

Lancé en 2015, le « Défi 2020 » chez BRP ciblait les principaux objectifs quinquennaux suivants :

– atteindre les 6 milliards de revenus ;

– atteindre un bénéfice (ajusté) équivalant à 3,50 $ par action ;

– accroître les parts de marché dans ses créneaux des petits véhicules de loisirs motorisés ;

– diversifier ses parts de marché en accentuant les projets d’innovation de produits et la réalisation d’acquisitions complémentaires.

Le parcours

Les progrès de BRP depuis 2015 se sont avérés tels que dès la fin de son exercice 2019, soit un an plus tôt que prévu, l’entreprise était pratiquement assurée de réaliser les principaux objectifs de son « Défi 2020 ».

Les revenus atteindront cette année le seuil des 6 milliards, soit 70 % de plus en cinq ans. Le bénéfice par action (ajusté) est déjà prévu « entre 3,65 $ et 3,80 $ » par action, selon la plus récente présentation de BRP aux investisseurs et analystes, en octobre dernier. En Bourse, avec ses actions autour de 60 $, à plus du double d’il y a cinq ans, la valeur d’entreprise attribuée à BRP a dépassé les 5 milliards.

Parmi ses principaux faits d’armes, BRP a doublé ses ventes de tout-terrains Can-Am en cinq ans et doublé ses ventes de Spyder depuis deux ans.

Elle a aussi reconquis le leadership des parts de marché des motoneiges et des motomarines (à un peu plus de 50 % chacun), en plus de réaliser des acquisitions dans le marché du nautisme.

Aujourd’hui

Sur cette lancée, les dirigeants de BRP ont profité de leur récente présentation aux investisseurs pour lever le voile sur leurs prochains objectifs quinquennaux, baptisés « M25 ».

Pour l’essentiel, BRP veut continuer d’accroître ses revenus de 10 % par an jusqu’à 9,5 milliards en 2025. Elle veut aussi rehausser son bénéfice (ajusté) de 15 % par an jusqu’aux environs de 7,50 $ par action.

