Marketing-publicité

Moins de pubs toutes blanches

Ce n’est pas qu’une impression de gens rivés à leur téléviseur ou à leur ordinateur depuis le début de la pandémie ! Les pubs québécoises font un peu plus de place à la diversité. BMO, Sun Life, Brault et Martineau, Fizz, Skip, Héma-Québec, Bell, Desjardins, Nissan, Strom spa nordique, Reitmans, Jean Coutu, le gouvernement du Québec et plusieurs autres présentent des membres issus des communautés noires, asiatiques, arabes et autochtones.