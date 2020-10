Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Isabelle Massé

La Presse

Reconnaissance

L’adjointe du mois

L’indispensable persiste et signe. Chaque mois, depuis trois ans, l’agence de recrutement d’adjointes de haut niveau donne la parole sur son site internet, son infolettre et ses réseaux sociaux à une adjointe de direction. Ce mois-ci, c’est Catherine Paquet, chez Vidéotron, qui a été mise de l’avant, après de bons mots de sa patronne. « Une telle reconnaissance renforce le sentiment d’appartenance, note la présidente de L’indispensable, Vanessa Mongeau. C’est important plus que jamais, alors qu’il y a moins de présence autour de nous. » Ainsi est mis en lumière le travail de personnes qui œuvrent souvent dans l’ombre. « Les adjointes — et adjoints — ne sont pas celles — et ceux — qui se mettent le plus de l’avant, et ce n’est pas la profession la plus en vue, note Vanessa Mongeau. Cette reconnaissance est donc très bien reçue. Elles sont vraiment fières et flattées, car ce n’est pas un poste où tu attires le plus de bravos. On ne pense pas tout le temps à les féliciter au bureau, même lors de promotions. »

La citation

PHOTO FOURNIE PAR LIGHTSPEED Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed

Parfois, prendre position peut être risqué. Mais si on ne prend pas de risques en tant que leader de la diversité, qui va les prendre ? Le monde a besoin de leadership, de gens qui se lèvent pour des causes et des sujets importants. Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed et membre de la communauté LGBTQ, lors d’une conférence de Dialogue sur la diversité et l’inclusion au travail. Lightspeed a notamment consacré 100 000 $ à la diversité et à l’inclusion de la communauté noire dans le milieu de la techno et des affaires.

L’initiative

PHOTO TIRÉE DU COMPTE LINKEDIN D’HENRI-CHARLES MACHALANI Henri-Charles Machalani, fondateur de Mistplay

Pour des arbres

La croissance fulgurante de son entreprise Mistplay (7578 % en cinq ans, selon le palmarès Leaders de la croissance 2020 de L’actualité) a fait converger les idées de son créateur Henri-Charles Machalani vers une initiative durable. Celui qui a créé le plus grand programme de fidélisation pour jeux mobiles du monde a ensuite lancé Ecoplay. L’argent gagné par des joueurs branchés à des jeux spécifiques est ainsi destiné à planter des arbres plutôt qu’à obtenir de l’argent ou des cartes-cadeaux (d’Amazon, de Spotify, cartes de crédit prépayées…). Objectif de l’entrepreneur de 31 ans : « On espère pouvoir planter 10 millions d’arbres par an. »

Source : L’actualité

Le chiffre

PHOTO DAVID RAMOS, ARCHIVES BLOOMBERG Selon un sondage de la plateforme d’expérience-employé Perkbox, 65 % des gens estiment que les liens d’amitié entre collègues en prennent pour leur rhume depuis le début de la pandémie, à l’ère du télétravail.

65 %

C’est la proportion de gens qui estiment que les liens d’amitié entre collègues en prennent pour leur rhume depuis le début de la pandémie, à l’ère du télétravail, selon un sondage de la plateforme d’expérience-employé Perkbox. Une telle donnée est troublante en ce qui a trait aux employés qui vivent la solitude au rythme des confinements. Selon 54 % des répondants, maintenir le bien-être émotionnel des employés et un sentiment d’appartenance est l’un des plus grands défis des directions, mais seulement 20 % d’entre celles-ci considèrent que c’est important. « Avant la COVID-19, de nombreuses organisations ne portaient pas attention aux amitiés au bureau, sinon que pour s’assurer qu’elles n’engendraient pas de conflits internes », constate Mona Akiki, vice-présidente, bien-être, de Perkbox. Mais pour une question de productivité, de bien-être au (télé)travail et de rupture d’isolement, soutient-elle, les dirigeants devraient s’y attarder.

Source : All Work

Le truc

De visu

PHOTO LOREN ELLIOTT, ARCHIVES REUTERS Les réunions par écrans interposés sont devenues le lot des employés et gestionnaires en télétravail.

Les réunions par écrans interposés sont devenues le lot des employés et gestionnaires en télétravail. Afin d’éviter de démotiver les troupes et de nuire à la culture d’entreprise, il est impératif de mener les réunions avec les caméras allumées, selon Janine Yancey, PDG d’Emtrain. Et à ce chapitre, gestionnaires et dirigeants doivent donner l’exemple. Il est tentant, à la fin de la journée particulièrement, de fermer la caméra pour cause de cheveux en bataille ou de jouets qui traînent partout dans la maison, note la spécialiste en culture d’entreprise. « Mais se voir est plus important que jamais, par les temps qui courent », dit-elle.

Source : Entrepreneur

Étude

Portrait de l’entrepreneuriat américain

Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Tour d’horizon en chiffres des dirigeants des jeunes pousses américaines qui grossissent le plus rapidement.

83 % des jeunes pousses sont dirigées par des hommes

77 % sont dirigées par des Blancs (en baisse de 6 % de 2009 à 2019)

77 % sont dirigées par des gens nés aux États-Unis

72 % des dirigeants ont entre 35 et 54 ans

54 % ont lancé leur entreprise après avoir évolué dans une industrie similaire

44 % avouent être de droite politiquement et 21 % affirment être de gauche

43 % se sont lancés avec moins de 5000 $ US

42 % se sont lancés parce qu’ils avaient une idée et croyaient pouvoir la concrétiser

35 % sont les premiers entrepreneurs dans leur famille

23 % ont été appuyés par des prêts familiaux

Source : Inc.com