L’énigmatique société Palantir fait des débuts en trombe à Wall Street

(New York) La très secrète société d’analyse de données Palantir, accusée de participer à la surveillance de masse et critiquée pour ses liens étroits avec les forces de l’ordre, a fait une entrée remarquée mercredi à la Bourse de New York où elle vaut plus de 20 milliards de dollars.