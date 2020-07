Loblaw, Empire et Metro défendent le retrait des primes

(Ottawa) Trois des plus grandes chaînes d’épiceries au pays défendent leur décision d’avoir simultanément mis fin aux primes salariales de leurs employés, allouées dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

Le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a cuisiné vendredi les grands patrons de Loblaw, d’Empire et de Metro, leur demandant d’expliquer pourquoi ils ont tous cessé de verser ces bonis dès le 13 juin.

Les trois dirigeants ont dit avoir pris cette décision de manière indépendante en tenant compte de plusieurs facteurs, tout en connaissant le plan d’un concurrent après avoir parfois échangé des appels et des courriels.

La présidente de Loblaw, Sarah Davis, a admis avoir envoyé ce qu’elle désigne comme un « courriel de courtoisie » à certains concurrents en vue du lancement son programme de rémunération bonifié. Et elle les a également prévenus, le 11 juin, lorsqu’elle a choisi de mettre fin au programme.

Le président et chef de la direction de Metro, Éric La Flèche, reconnaît que son entreprise était au courant de la démarche de Loblaw lorsqu’elle a mis fin à ses propres primes, mais il affirme qu’il s’agissait d’un facteur parmi d’autres dans son processus décisionnel.

Du côté d’Empire, qui détient les marques Sobeys et Safeway, le président et chef de la direction Michael Medline soutient avoir eu vent de la décision de Loblaw, sans toutefois avoir reçu le courriel de Mme Davis.

Ceux qui ont transmis des courriels et effectué des appels disent avoir d’abord sollicité des conseils juridiques. Des avocats auraient également été présents lors d’au moins une discussion téléphonique.

Mme Davis a dit avoir reçu une réponse à son courriel du 11 juin, dont elle doit présenter des copies devant le comité.