Scénario encore plus sombre du FMI pour une récession historique

(Washington) Plus de 12 000 milliards de dollars de perte cumulée pour l’économie mondiale en 2020 et 2021 à cause de la pandémie de coronavirus. Cette « crise pas comme les autres » est bien plus sévère que prévu et la reprise sera plus lente qu’espéré, a prévenu mercredi le Fonds monétaire international.