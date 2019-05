 Mine du Lac Bloom: Québec passe à la caisse 

Le rachat de la participation de Ressources Québec fait partie d'un refinancement qui inclut un investissement de 185 millions de la Caisse de dépôt et placement en actions privilégiées. Cet investissement remplace un prêt de 100 millions consenti par la Caisse. La Banque Scotia et la Société Générale ont, de leur côté, accordé une facilité de crédit de 200 millions US.

Avec l'aide du gouvernement québécois, Champion Iron a redémarré la mine du Lac Bloom en février 2018. Poussée par la hausse du prix du fer sur les marchés internationaux, sa filiale Minerai de fer Québec envisage maintenant de doubler sa production, de 7,5 à 15 millions de tonnes par an.

Cette expansion avait déjà été amorcée par l'ancien propriétaire de la mine, Cliff Natural Resources, qui avait investi plus de 1 milliard avant de cesser ses activités en 2014, victime de la chute du prix du fer.

Décision cet été

Grâce à la bonne teneur de son minerai (66 %), la mine du Lac Bloom peut obtenir sur le marché un prix de plus de 125 $US la tonne, alors que son coût de production tourne autour de 50 $US la tonne (transport compris).

Selon David Cataford, le prix du fer devrait se maintenir, en partie parce que Vale, plus important producteur mondial, a dû réduire sa production et que l'offre mondiale n'augmentera pas.

Le prix du fer est actuellement à son plus haut niveau depuis près de cinq ans. Il avait atteint un sommet en 2011 et dégringolé à son plus bas à la fin de 2015.

La décision d'aller de l'avant ou non avec le projet d'expansion sera prise cet été, selon les résultats de l'étude de faisabilité, a indiqué M. Cataford. Compte tenu des travaux déjà réalisés, l'investissement requis serait limité « à entre 450 et 500 millions », a-t-il fait savoir.

Depuis la reprise des activités l'an dernier, 480 personnes sont au travail à la mine. Leur nombre augmenterait de 375 avec l'expansion projetée.