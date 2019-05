Un Grand Nord plus vert

Hydro-Québec, Innergex et la communauté inuite d'Inukjuak ont conclu une entente qui constitue une première dans l'électrification d'une quinzaine de communautés isolées du Nord québécois qui dépendent pour l'instant du mazout.

Une centrale hydroélectrique de 125 millions de dollars sera construite pour remplacer le mazout par de l'électricité pour les 1800 habitants de ce village du Nunavut.

Cette entente vient avec un coût élevé. Hydro-Québec achètera l'énergie produite par la nouvelle centrale à un prix de 40 cents le kilowattheure pendant 40 ans. La société d'État investira aussi 40 millions dans l'amélioration de son réseau de distribution et dans la construction d'une nouvelle centrale au mazout qui servira de police d'assurance.

Malgré ce coût élevé, cette solution est en réalité une importante économie pour Hydro-Québec. Elle lui permettra de réduire de 20 % ce qu'il lui en coûte actuellement pour desservir Inukjuak. « On parle actuellement de 50 cents le kilowattheure pour l'électricité produite avec le mazout et on le réduit de 20 % », a indiqué hier Éric Filion, président d'Hydro-Québec Distribution.

Selon lui, le projet, qui sera soumis à la Régie de l'énergie pour approbation, pourrait servir de modèle pour la vingtaine d'autres communautés non branchées au réseau d'Hydro-Québec, avec des installations adaptées à chacune d'entre elles.

Inukjuak a la particularité d'avoir une rivière qui peut produire de l'électricité. C'est Innergex qui construira la centrale au fil de l'eau (sans réservoir) d'une capacité de 7,5 mégawatts sur la rivière Inukjuak. L'entreprise, dont le siège social est à Longueuil, aura comme partenaire la corporation financière Pituvik, qui détient les droits sur les terres au nom de la communauté.