Leadership: Google passe à l'action

ISABELLE MASSÉ

La Presse Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires

Un géant plus transparent Google veut se montrer plus transparente, responsable et efficace relativement aux plaintes déposées par des employés, plus spécialement celles qui concernent le harcèlement. Lundi, elle a annoncé qu'elle mettait dès maintenant à leur disposition un site interne et une structure officielle leur permettant de porter plainte. Une lettre publiée vendredi dernier par Melonie Parker, vice-présidente de la diversité de Google, annonce également que l'entreprise va simplifier le processus de dépôt de plaintes et d'enquête. De plus, elle promet d'appuyer les employés pendant et après une enquête (Care Program). La mise en place de ces mesures survient après que 200 ingénieurs eurent dénoncé la protection supposée de certains dirigeants accusés d'inconduites sexuelles dans l'entreprise, dont Andy Rubin, qui aurait forcé une employée à avoir une relation sexuelle orale et qui, par la suite, a reçu... une indemnité de départ de 90 millions US en 2014. (Sources : HR Dive, The New York Times)

Agrandir Fabienne Colas, présidente de Zaza Production et lauréate du prix Relève, Femme d'exception (PME) au concours Les Mercuriades 2019 PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE

La citation « La population ne se retrouve pas sur nos écrans. La télé et le cinéma doivent représenter la démographie de notre société. Il y a plein de gens qu'on ne voit pas. Beaucoup nous disent que ça va arriver, la diversité, mais que le changement, c'est difficile. Eh ! bien, je vous dis que non, le changement arrive à partir d'une décision. Quand vous dites : "On le fait ! On avance !" La diversité est un fait et l'inclusion, un choix. Si vous voyez que vos conseils d'administration, vos équipes, vos amis vous ressemblent trop, c'est le moment de penser à la diversité. C'est le temps de mettre plus de couleurs. » - Fabienne Colas, présidente de Zaza Production et lauréate du prix Relève, Femme d'exception (PME) au concours Les Mercuriades 2019

Agrandir Reid Hoffman (à gauche), l'un des fondateurs du réseau social professionnel LinkedIn PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Le conseil Les mots de Reid Hoffman Même s'il a investi dans des jeunes pousses qui ont énormément fleuri, telles LinkedIn et PayPal, Reid Hoffman a fait face à de nombreux revers et déceptions dans sa carrière. Dans son balado Masters of Scale, il a des mots d'encouragement pour les jeunes entrepreneurs. « Quand une équipe est découragée ou effrayée, je lui dis : "Si gérer une start-up était facile, tout le monde se lancerait", lit-on sur le site Inc.com. C'est difficile. Toutes les entreprises en démarrage traversent de sombres périodes. Même des LinkedIn, PayPal, Facebook et Airbnb. On se dit alors : pourquoi pensait-on que ceci ou cela était une bonne idée ? On n'avait pas pris en compte qu'on pourrait être en territoire si miné. Mais c'est à ce moment qu'on a la chance d'agir de façon héroïque, d'accomplir quelque chose que personne d'autre n'a accompli, de changer la vie de millions de personnes. C'est la raison pour laquelle vous faites face à ces embûches. Vous vous relevez alors et vous travaillez très fort pour régler ces problèmes. Et c'est votre chance de devenir des héros. » (Source : Inc.com) Le chiffre 18 % Pourcentage de Français qui estiment que leur emploi est dénué de sens et n'a aucune utilité, selon un sondage de Kantar TNS (pour le compte de l'entreprise de recherche d'emploi Randstad) réalisé auprès de 10 000 salariés. En réaction, lorsqu'ils sont conscients de la futilité de leur emploi, 43 % parmi eux se remettent en question. Plusieurs passeraient ensuite à l'action en trouvant des projets à l'interne, en quittant leur emploi pour un poste similaire dans une autre industrie ou en se lançant en affaires. (Source : Le Figaro)

Agrandir Kath Blackman, PDG de l'agence de marketing numérique australienne Versa IMAGE TIRÉE D'UNE VIDÉO, VIMEO