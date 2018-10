Johnson & Johnson dépasse les attentes

Un bond des ventes de médicaments d'ordonnance et une réduction marquée de la facture fiscale ont stimulé les ventes et le bénéfice du troisième trimestre de Johnson & Johnson, ce qui lui a permis de surpasser les attentes des analystes de Wall Street.

LINDA A. JOHNSON Associated Press New York

En outre, le plus grand fabricant de produits de santé au monde a légèrement augmenté mardi ses prévisions de bénéfices pour l'exercice.

L'entreprise de New Brunswick, au New Jersey, a affiché un bénéfice net de 3,93 milliards de dollars US, soit 1,44 $ US par action, en hausse de 4,5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Le bénéfice, excluant les gains et les coûts non récurrents de 1,7 milliard US, a atteint 2,05 $ US par action, soit 2 cents US de mieux que celui attendu par les analystes.

Les revenus du fabricant de produits pour bébés, de médicaments biotechnologiques et d'appareils médicaux se sont établis à 20,35 milliards US, en hausse de 3,6 %, dépassant également les prévisions des analystes, qui visaient un chiffre d'affaires de 19,91 milliards US.

Les ventes de médicaments sur ordonnance de Johnson & Johnson ont atteint 10,35 milliards US, en hausse de 6,7 %, principalement en raison de la hausse des ventes de ses médicaments anticancéreux, incluant Darzalex, Imbruvica et Zytiga.

Les ventes de produits de santé grand public tels que les comprimés Tylenol et les pansements Band-Aids ont augmenté de 1,8 %, pour atteindre 3,42 milliards US.

Le secteur des appareils médicaux et des produits de diagnostics, en cours de restructuration, a enregistré une baisse de 0,2 % de ses ventes, qui ont atteint 6,59 milliards US. Les ventes ont été stimulées par les lentilles cornéennes Acuvue, les instruments chirurgicaux et les produits de fermeture de plaies.

Les ventes aux États-Unis et à l'international ont progressé d'environ 3,5 %, pour atteindre 10,66 milliards $ US et 9,68 milliards US, respectivement. Johnson & Johnson a noté que des taux de change défavorables réduisaient les revenus de 1,9 %.

Grâce à la réduction de l'impôt fédéral cette année, le taux d'imposition effectif de l'entreprise a chuté à 11,1 %, soit à peine la moitié du taux de 21,4 % enregistré au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Son compte d'impôts a ainsi été réduit de 537 millions US pour atteindre 489 millions US.

L'analyste Ashtyn Evans, de la firme Edward Jones, a qualifié les résultats de « solides ». Dans une note aux investisseurs, elle a écrit qu'elle s'attendait à ce que les nombreux nouveaux traitements du segment des médicaments d'ordonnance stimulent la croissance d'ensemble de la société. Les ventes de médicaments représentent près de la moitié du chiffre d'affaires total et devraient augmenter d'entre 5 % et 9 %, ce qui serait légèrement supérieur à la croissance attendue dans l'industrie pharmaceutique, a précisé Mme Evans.

La société a annoncé qu'elle tablait désormais sur un bénéfice par action compris entre 8,13 $ US et 8,18 $ US pour l'exercice, avec un chiffre d'affaires compris entre 81,0 milliards US et 81,4 milliards US. En juillet, Johnson & Johnson prévoyait un bénéfice par action d'entre 8,07 $ US et 8,18 $ US pour 2018 et des revenus de 80,5 milliards US à 81,3 milliards US.