PHOTO ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) L’astronaute américain Thomas P. Stafford, qui avait été commandant de la mission Apollo 10, grande répétition générale en vue du plus célèbre alunissage de 1969, est mort lundi à l’âge de 93 ans.

Seth Borenstein Associated Press

Général à la retraite de l’armée de l’air, Thomas Stafford aura participé à quatre missions spatiales durant sa carrière. Avant la mission Apollo 10, il avait effectué deux vols Gemini, dont le premier rendez-vous de deux capsules américaines en orbite.

La mission Apollo 10, en mai 1969, a ouvert la voie à la mission historique d’Apollo 11, deux mois plus tard. Stafford et son collègue Gene Cernan ont amené le module lunaire à moins de 14 kilomètres de la surface de la Lune.

Après la fin des alunissages, la NASA et l’Union soviétique ont décidé de lancer une mission d’arrimage Apollo-Soyouz et le général Thomas Stafford a été choisi pour commander la partie américaine. Cette mission impliquait donc des cours intensifs de russe, une surveillance constante du KGB en URSS – et des amitiés durables avec des cosmonautes soviétiques.

Pendant cette mission, en 1975, les cinq hommes ont travaillé conjointement pendant deux jours sur des expériences. Après cette mission, les deux équipes ont parcouru le monde ensemble, rencontrant le président Gerald Ford et le dirigeant soviétique Léonid Brejnev.

« Cela a contribué à prouver au reste du monde que deux systèmes politiques complètement opposés pouvaient fonctionner ensemble », rappelait M. Stafford lors d’une réunion soulignant le 30e anniversaire de la mission en 2005.

Plus tard, Thomas Stafford a joué un rôle central dans les discussions des années 1990 qui ont amené la Russie à participer à la construction d’un partenariat et à l’exploitation de la Station spatiale internationale.

Après avoir rangé sa combinaison de vol, M. Stafford a été la personne de référence de la NASA lorsque l’agence cherchait des avis indépendants sur tous les sujets, des missions humaines sur Mars aux questions de sécurité en passant par le retour en vol après l’accident de la navette spatiale Columbia en 2003. Il a présidé un groupe d’experts qui a étudié comment réparer le télescope spatial Hubble, alors défectueux.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a écrit lundi sur la plateforme X : « le général Tom Stafford est maintenant parti vers les cieux éternels qu’il a si courageusement explorés en tant qu’astronaute sur Gemini et Apollo, ainsi qu’en tant qu’artisan de la paix à bord d’Apollo-Soyouz ».