Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps et Alexander Grebenkin

(Washington) Trois astronautes américains et un cosmonaute russe sont arrivés mardi dans la Station spatiale internationale (ISS), dans le cadre de la rotation habituelle de l’équipage à bord du laboratoire volant.

Agence France-Presse

Ils y resteront environ six mois, et plus de 200 expériences scientifiques doivent être menées durant leur séjour.

Ils avaient décollé de Floride dimanche soir à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX.

Mardi, leur capsule s’est amarrée à l’ISS et son écoutille a été ouverte à 3 h 50, les laissant pénétrer dans la station, un grand sourire aux lèvres.

Il s’agit de la huitième mission de rotation régulière de l’équipage de l’ISS assurée par SpaceX pour la NASA. D’où le nom de leur mission : Crew-8.

L’Américain Michael Barratt est le seul astronaute de Crew-8 à s’être déjà rendu dans l’ISS. C’est en revanche la première fois pour les Américains Matthew Dominick et Jeanette Epps, ainsi que pour le cosmonaute russe Alexandre Grebionkine.

Sept personnes étaient déjà présentes dans l’ISS avant leur arrivée.

Après une période de passation de quelques jours avec les quatre membres de Crew-7 – une Américaine, un Danois, un Japonais et un Russe –, ces derniers redescendront sur Terre à bord d’une autre capsule de SpaceX.

La NASA et l’agence spatiale russe Roscosmos, qui opèrent ensemble l’ISS, ont mis en place un programme d’échange d’astronautes, acheminant chacun à tour de rôle un membre d’équipage de l’autre pays.

Ce programme a été maintenu malgré la guerre en Ukraine, et l’ISS est désormais l’un des très rares sujets de coopération entre Washington et Moscou.