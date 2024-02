PHOTO INTUITIVE MACHINES, FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

Les hauts et les bas d’un atterrisseur lunaire

Même si l’atterrisseur s’est posé sur la Lune à l’horizontale plutôt que debout, ce qui a fortement limité ses activités scientifiques, la mission privée Odysseus a été déclarée un succès mercredi en conférence de presse. La firme Intuitive Machines a décrit les 11 « défis » qui ont compliqué la mission.

Odysseus devrait cesser de transmettre des données d’ici jeudi matin, en raison de la nuit qui tombe sur le pôle Sud lunaire. « Nous saurons dans deux ou trois semaines s’il est possible de la ranimer », a déclaré le PDG d’Intuitive Machines, Steve Altemus, durant la conférence de presse organisée par la NASA, qui finance la mission. « Nous ne sommes pas sûrs parce que les batteries ne sont pas conçues pour résister à un tel froid prolongé. L’ordinateur de bord non plus. »

Cette semaine, l’atterrisseur japonais SLIM a recommencé à envoyer des données après un mois d’hibernation durant une nuit lunaire similaire. SLIM s’est aussi posé à l’horizontale, en janvier, mais plus près de l’équateur. Odysseus a établi un record d’alunissage près du pôle Sud lunaire.

Les aléas de la mission Odysseus, qui a décollé de la Floride le 15 février et a aluni le 22, sont nombreux. Le plus grave a été un oubli : un télémètre laser, qui devait donner la distance précise avec le sol lunaire durant l’approche finale, n’a pu être utilisé parce qu’un cran de sûreté n’avait pas été désactivé avant le lancement.

PHOTO NASA TV, FOURNIE PAR L’AGENCE FRANCE-PRESSE Le PDG d’Intuitive Machines, Steve Altemus, montre la position actuelle d’Odysseus sur le sol lunaire.

Heureusement, cet oubli a été détecté avant l’alunissage. « Nous avions une orbite un peu elliptique, alors nous avons décidé d’utiliser le télémètre pour vérifier notre altitude, a dit M. Altemus. C’est là que nous nous sommes rendu compte de la situation. Tim Crain [le directeur technologique de la firme] a pâli quand je lui ai dit que nous allions alunir sans télémètre. »

C’est finalement M. Crain qui a trouvé la solution : utiliser un appareil expérimental de la NASA, qui devait être testé durant la mission, pour assister l’alunissage. « Normalement, ça prend un mois pour intégrer un nouvel instrument à un élément critique de la mission. Nous avons fait ça en une heure », a dit M. Altemus.

Mais l’alunissage a été en partie compromis par cette hâte. Odysseus s’est retrouvé couché. Ses panneaux solaires ne captaient pas assez de lumière pour alimenter les batteries durant la durée prévue de la mission, dix jours. Et son antenne principale pointant vers la surface de la Lune. Les signaux rebondissaient avant de parvenir à la Terre, ce qui diminuait la quantité d’informations pouvant être transmises.

Si le télémètre laser avait été fonctionnel, l’alunissage aurait été impeccable, selon M. Altemus.

Tous les instruments scientifiques ont néanmoins pu être testés. « La durée réduite de la mission n’est pas idéale, mais la mission a été un succès sans précédent », a dit à La Presse Christian Sallaberger, le PDG de Canadensys, une firme ontarienne qui a fourni sept caméras à Odysseus.