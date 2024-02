(New York) Les dernières versions des vaccins contre la COVID-19 ont été efficaces à 54 % pour prévenir les infections symptomatiques chez les adultes, selon la première étude américaine évaluant l’efficacité des vaccins.

Associated Press

Ces vaccins, disponibles depuis l’année dernière, ont été conçus pour mieux protéger contre les variantes les plus récentes du coronavirus.

Dans l’étude de jeudi, les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis ont examiné 9000 personnes ayant subi un test de dépistage de la COVID-19 dans les pharmacies CVS et Walgreens, en vérifiant qui était positif et qui avait reçu un nouveau vaccin ou non.

Le chiffre de 54 % est similaire à ce qui a été rapporté dans d’autres pays, et il correspond également à ce qui a été constaté pour une version antérieure du vaccin, a déclaré Ruth Link-Gelles du CDC, l’auteure principale de l’étude.

Les études qui seront publiées dans le courant de l’année évalueront l’efficacité du vaccin pour prévenir les symptômes suffisamment graves pour envoyer les patients chez le médecin ou à l’hôpital, a-t-elle ajouté.

Les CDC recommandent les nouveaux vaccins pour toutes les personnes âgées de 6 mois et plus, mais la plupart des Américains ne les ont pas encore reçus.

Selon les dernières données du CDC, seuls 22 % des adultes américains se sont fait vacciner, et 11 % seulement des enfants. La lenteur de l’adoption de ces vaccins a fait que les chercheurs ont mis plus de temps à rassembler suffisamment de données pour évaluer l’efficacité des vaccins, a expliqué Mme Link-Gelles.