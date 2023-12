PHOTO PATRICK SISON, ASSOCIATED PRESS

(New York) Une nouvelle étude confirme que l’obésité sévère est de plus en plus fréquente chez les jeunes enfants américains.

Mike Stobbe Associated Press

On pouvait espérer que les enfants bénéficiant d’un programme alimentaire gouvernemental s’opposeraient à la tendance des taux d’obésité ― des recherches antérieures ont montré que les taux diminuaient légèrement il y a une dizaine d’années pour ces enfants. Mais une mise à jour publiée lundi dans la revue Pediatrics montre que le taux a légèrement augmenté depuis 2020.

Cette augmentation fait écho à d’autres données nationales, qui indiquent qu’environ 2,5 % des enfants d’âge préscolaire souffraient d’obésité sévère au cours de la même période.

« Nous étions en bonne voie et nous voyons maintenant cette tendance à la hausse », a déclaré l’une des auteures de l’étude, Heidi Blanck, des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Nous sommes consternés par ces résultats. »

L’étude a porté sur des enfants âgés de 2 à 4 ans inscrits au programme « Femmes, nourrissons et enfants » (WIC), qui fournit des aliments sains et d’autres services aux enfants d’âge préscolaire issus de familles à faibles revenus. Les enfants ont été pesés et mesurés.

Les chercheurs ont constaté que 2,1 % des enfants inscrits au programme étaient gravement obèses en 2010. Six ans plus tard, ce taux était tombé à 1,8 %. En 2020, il atteignait 2 %. Cela représente environ 33 000 enfants sur plus de 1,6 million d’enfants participant au programme WIC.

Des augmentations significatives ont été observées dans vingt États, le taux le plus élevé étant celui de la Californie (2,8 %). Des augmentations notables ont également été observées dans certains groupes raciaux et ethniques. Le taux le plus élevé, environ 2,8 %, concerne les enfants hispaniques.

Les experts affirment que l’obésité sévère à un âge très précoce est presque irréversible et qu’elle est fortement associée à des problèmes de santé chroniques et à une mort prématurée.

Les raisons de cette augmentation ne sont pas claires, a reconnu Mme Blanck.

Lorsque les taux d’obésité du WIC ont chuté, certains experts l’ont attribué aux changements de politique de 2009 qui ont éliminé les jus de fruits des paquets d’aliments pour nourrissons, fourni moins de graisses saturées et essayé de faciliter l’achat de fruits et légumes.

L’emballage n’a pas changé. Mais « les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontées les familles vivant dans la pauvreté sont peut-être plus grandes aujourd’hui qu’il y a dix ans, et les légères augmentations de l’offre WIC n’étaient tout simplement pas suffisantes », a dit la docteure Sarah Armstrong, chercheuse sur l’obésité infantile à l’université Duke.

Les chercheurs ont dû relever des défis. Le nombre d’enfants bénéficiant du programme WIC a diminué au cours de la dernière décennie. De plus, la période d’étude comprenait l’année 2020, année de la pandémie de COVID-19 au cours de laquelle moins de parents ont amené leurs enfants chez le médecin. La quantité d’informations complètes disponibles s’en est trouvée réduite.

Malgré ses limites, il s’agit d’une « étude très bien faite », a estimé Deanna Hoelscher, chercheuse sur l’obésité infantile à l’École de santé publique de l’Université de Houston.

On ne sait pas encore ce qui s’est passé depuis 2020. Certaines petites études ont suggéré une augmentation marquée de l’obésité infantile, en particulier pendant la pandémie, lorsque les enfants étaient retenus à la maison, que les habitudes alimentaires et l’heure du coucher étaient perturbées et que l’activité physique diminuait.

« Nous pensons que la situation va empirer », a dit Mme Hoelscher.