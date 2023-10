Chaque semaine, notre journaliste répond aux questions scientifiques de lecteurs

Y aura-t-il bientôt de nouveaux traitements contre la dégénérescence maculaire ? Yvon Charland

Deux médicaments contre la dégénérescence maculaire viennent d’être approuvés aux États-Unis et d’autres molécules sont en essais cliniques. La dégénérescence maculaire est « une maladie de l’œil provoquée par une atteinte à la macula qui mène à la perte graduelle ou soudaine de la vision centrale », selon l’Association québécoise de la dégénérescence maculaire. La macula est la zone centrale de la rétine.

« Cette année, il y a eu deux approbations par la FDA [l’agence de réglementation américaine des médicaments] de médicaments qui empêchent le système immunitaire d’attaquer la rétine », explique Mike Sapieha, qui dirige l’unité de recherche sur les maladies neurovasculaires de l’œil à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. « Ça s’ajoute à des médicaments apparus depuis 15 à 20 ans et à la validation de suppléments qui diminuent le risque de dégénérescence maculaire. » Ces suppléments combinent de la vitamine C et des minéraux.

Les médicaments qui existent depuis le début du millénaire ralentissent la progression de la forme « humide », qui représente 10 % à 20 % des cas de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Les deux nouveaux médicaments sont les premiers à aider en cas de dégénérescence maculaire « sèche ».

Dans tous les cas, la DMLA implique le dépôt de particules derrière la rétine, qui causent de l’inflammation et une déformation de la rétine. La forme humide, qui progresse plus rapidement que la forme sèche, ajoute des problèmes vasculaires qui empirent l’inflammation.

Les nouveaux médicaments pour la DMLA sèche sont en attente d’approbation au Canada. Mais M. Sapieha note qu’il faut des injections de ces nouveaux médicaments chaque mois, ce qui pourrait compliquer l’adhérence au traitement. Une minorité de patients traités ont aussi vu leur DMLA empirer. Son laboratoire travaille sur plusieurs autres molécules. Un essai clinique de phase 2, l’avant-dernière étape avant l’approbation, vient d’avoir lieu pour une de ces molécules. « On a des résultats positifs après une injection unique éliminant les cellules endommagées qui causent l’inflammation. »

Cellules souches

À l’Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), le neurobiologiste Michel Cayouette travaille quant à lui sur des injections de cellules souches remplaçant des cellules de soutien de la rétine endommagées par la DMLA. D’autres équipes dans le monde travaillent sur la même approche pour les cellules photoréceptrices de la rétine, note-t-il.

D’autres chercheurs québécois travaillent plus en amont. « Ma recherche porte sur la manière dont les dépôts de particules poussent sur la rétine », explique l’ophtalmologue Miguel Burnier, du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Son laboratoire a aussi identifié des portions bleues de la lumière du soleil qui endommagent la rétine.

Il est possible qu’en se protégeant de cette lumière bleue, les gens plus à risque soient un peu protégés. Miguel Burnier, ophtalmologue du Centre universitaire de santé McGill

Vincent Raymond, généticien au Centre hospitalier de l’Université Laval, étudie quant à lui des gènes qui doublent ou même triplent le risque de DMLA. « Si vous avez un frère ou une sœur qui a la DMLA, on peut vous dire si votre risque augmente ou pas », dit le Dr Raymond.

Le tabagisme est le facteur de risque le plus important pour la DMLA, augmentant le risque de dix fois. La consommation de poisson, ou de suppléments alimentaires dits ARED (Age-Related Eye Disease), diminue pour sa part le risque du quart, selon la grande étude américaine AREDS.