La sonde russe Luna-25 s’écrase sur la Lune

(Moscou) Près de 50 ans après la dernière mission lunaire réussie de Moscou, la sonde Luna-25 s’est écrasée sur la Lune, rappelant les problèmes de l’industrie russe, minée par la corruption et le manque d’innovation et de partenariats, en pleine course internationale à l’espace.