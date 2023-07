Si tout se passe bien, il s’agira de la toute première « super lune » de l’année 2023. On en prévoit actuellement deux autres au mois d’août, et une en septembre.

Levez les yeux au ciel cette semaine : dès lundi, il vous sera possible de voir une « super lune » au Québec, ce qui veut dire qu’elle aura l’air plus grosse et surtout plus brillante. Notre satellite naturel se situera à son périgée, soit le point le plus proche de la Terre.

Ce phénomène est dû au fait que la lune ne tourne pas sur une orbite circulaire, mais bien « elliptique », explique Espace pour la vie sur son site web.

Une pleine lune survient au moins une fois par mois, mais elle ne coïncide qu’occasionnellement, à raison de quelques fois par année, avec le moment où elle arrive au périgée de son orbite, son point le plus près de la Terre. C’est donc à ce moment précis qu’on parle de « super lune ».

Selon la NASA, l’astre apparaît alors 14 % plus gros et 30 % plus brillant. Aussi appelé « pleine lune périgéenne », cet évènement est chaque année l’occasion pour les curieux de photographier la lune avec une plus grande clarté, à condition bien sûr que les conditions météorologiques soient aussi de la partie.

C’est dès 6 h 39 que la pleine lune est attendue ce lundi. Elle n’attendra toutefois que son périgée au courant de la nuit de lundi à mardi. Des nuances s’imposent aussi par rapport à notre perception de ce spectacle, l’œil humain étant souvent mal outillé pour évaluer la taille et la brillance de la Lune.

« Le terme de super lune laisse croire que le disque lunaire apparaît à cette occasion bien plus grand que d’ordinaire. Mais détrompez-vous. La taille apparente de la Lune, qui est en moyenne de 31 minutes d’arc, une distance moyenne de 384 400 km, augmente à 33 minutes d’arc au périgée, une distance de 356 700 km. Cette différence à peine supérieure à 5 % est trop subtile pour être détectée simplement à l’œil nu. Par contre, les marées seront à coup sûr plus spectaculaires », note Espace pour la vie.

D’ailleurs, plusieurs autres facteurs comme la pollution lumineuse ou la présence de brume ou de nuages peuvent aussi affecter notre perception de la super lune.

Si tout se passe bien, il s’agira de la toute première « super lune » de l’année 2023. On en prévoit actuellement deux autres au mois d’août, et une en septembre.

En janvier 2018, un phénomène plus rare s’était produit lorsqu’une éclipse lunaire totale s’était produite au moment d’une deuxième pleine lune en un mois — ce qu’on appelle une « lune bleue » — alors même que notre satellite naturel était au plus près de la Terre.

Résultat : il s’était alors produit ce que les astronomes appellent la « super Lune bleue de sang ». Sa prochaine occurrence est prévue dans plus de dix ans, le 31 janvier 2037.