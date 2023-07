Chaque semaine, notre journaliste répond aux questions scientifiques de lecteurs.

Comment pouvons-nous nous protéger de la fumée des incendies de forêt quand elle arrive sur Montréal ? Jean Pellerin

En plus de rester à l’intérieur, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a suggéré récemment sur son compte Twitter l’installation d’un filtre HEPA pour filtrer l’air.

Mais selon des chercheuses américaines qui ont beaucoup publié sur la question, il est possible d’utiliser des filtres moins coûteux.

« Nous recommandons un filtre de qualité MERV13 ou plus », expliquent en entrevue Beth Hassett-Sipple et Amara Holder, de l’Agence américaine de l’environnement (EPA), qui ont publié un résumé de leurs études en 2021 dans la revue Frontiers of Public Health. « Il faut idéalement avoir plusieurs filtres de rechange pour les remplacer si nécessaire durant les épisodes de smog liés aux incendies de forêt. »

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DE BETH HASSETT-SIPPLE Beth Hassett-Sipple

Un filtre HEPA (absorption de particules à haute efficacité) équivaut à une qualité MERV17, selon les spécialistes de l’EPA. « Plus le niveau de filtration est élevé, plus il faut un ventilateur puissant, expliquent-elles. Il se peut donc que le recyclage de l’air soit moins fréquent. »

En d’autres mots, à puissance égale de ventilateur, on recycle l’air de sa maison plus rapidement avec un filtre MERV13 qu’avec un filtre HEPA, qui oppose une résistance plus élevée au souffle du ventilateur.

De plus, les filtres de qualité plus élevée sont plus chers. « Il peut être préférable d’utiliser des filtres MERV13 parce qu’ils sont faciles à trouver, relativement abordables et qu’ils n’entravent pas trop le flot de l’air poussé par le ventilateur. »

Purificateur maison

On peut même fabriquer soi-même facilement un purificateur MERV13 à l’aide d’un ventilateur vendu en grande surface et d’un filtre MERV13, explique Mme Holder. Pour y arriver, il suffit de se procurer un modèle de ventilateur carré que l’on peut poser sur le sol et auquel on attache un filtre. « Ça marche très bien, plusieurs tests ont été faits avec des purificateurs MERV13 maison. »

Elle vient de publier, dans la revue Indoor Air, une étude démontrant que ces purificateurs maison coûtent moins de 100 $ US et ont une efficacité comparable à celle des filtres MERV13 utilisés dans les systèmes de ventilation.

L’objectif est de réduire la quantité de PM2,5, des particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres, 0,0025 millimètre.

« De tous les polluants de la fumée des incendies de forêt, les PM2,5 causent le plus grand risque », explique Dany Doiron, associé de recherche à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). « Elles sont inhalées profondément dans les poumons et causent une inflammation qui affecte les autres parties du corps. »

PHOTO FOURNIE PAR L’EPA Amara Holder testant un purificateur d’air dans son laboratoire

En plus d’aggraver les maladies pulmonaires existantes, les PM2,5 augmentent le risque de maladies chroniques, notamment les cardiopathies.

Plusieurs personnes ont l’impression d’être protégées par leur système de climatisation, note Mme Holder. « Mais la climatisation ne fonctionne généralement pas en continu, alors l’air n’est pas toujours filtré. »

Devrait-on utiliser un filtre MERV13 quand il y a simplement du smog, sans incendie de forêt ? « Dans le smog urbain, il y a d’autres particules nocives que les PM2,5, pour lesquels les filtres MERV13 ne sont pas efficaces », dit Mme Hassett-Sipple.