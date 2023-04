Vers des taux plus bas de perfluorés dans l’eau

Les perfluorés sont de plus en plus dans le collimateur des organismes de santé publique. De nouvelles normes de 10 à 20 fois plus basses sont proposées au Canada, tandis qu’une limite stricte est imposée pour la première fois dans l’eau potable aux États-Unis. Huit villes du Québec – Sainte-Pétronille, Longueuil, Waterloo, Val-d’Or, Saint-Donat, Sainte-Adèle, L’Épiphanie et Sainte-Cécile-de-Milton – ont trop de perfluorés dans leur eau, selon ces normes.