Le premier astronaute canadien à participer à une mission lunaire sera Jeremy Hansen.

Âgé de 47 ans, l’Ontarien est pilote de chasse et a une maîtrise en physique. Il est astronaute depuis 2009, mais n’a jamais été dans l’espace.

La mission Artemis II est prévue pour 2024 ou 2025. D’une durée de 10 jours, elle restera en orbite autour de la Lune. L’alunissage du programme Artemis est prévu à la troisième mission, pas avant 2025. Aucun Canadien ne participera à la mission Artemis III. Trois astronautes américains y participent également, notamment une femme.

La cérémonie de dévoilement de l’équipage d’Artemis II a lieu à Houston lundi matin, à 11 h. Une retransmission avec des commentaires de la présidente de l’Agence spatiale canadienne (ASC), Lisa Campbell, a lieu au même moment au siège de l’ASC à Saint-Hubert. Marc Garneau, premier Canadien qui a voyagé dans l’espace, en 1984 dans la navette spatiale Challenger, est aussi à Saint-Hubert.

« Je me rappelle très bien de la journée, le 1er mars 1984, où on avait rassemblé les astronautes qui seraient sur la mission », a dit M. Garneau, qui est un ancien dirigeant de l’ASC. « J’étais nerveux. Je me suis rendu compte que je réaliserais un rêve. Depuis 40 ans on me dit : t’es le gars qui est allé sur la Lune. Mais je ne suis pas allé sur la Lune. Ça va changer la personne. Orbiter autour de la Lune est unique. Cette personne-là va voir toute la Terre. De la station spatiale ou la navette, on voit seulement une partie de la Terre. »

Au début de février, CNN avait rapporté une rumeur que l’astronaute canadien choisi serait Jeremy Hansen.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale candienne, et l'ex-ministre et astronaute Marc Garneau applaudissent la sélection de Jeremy Hansen.

Avant l’annonce à Houston, tous les astronautes canadiens et américains en service ont défilé sur la scène. Quand les astronautes canadiens ont fait leur apparition, des applaudissements ont retenti dans la salle de l’ASC où avait lieu la cérémonie, particulièrement pour David Saint-Jacques. Des astronautes du programme Apollo étaient dans l’audience à Houston.

François-Philippe Champagne, ministre de l’Industrie, a déclaré avant le dévoilement de l’équipage que « le Canada et les États-Unis peuvent faire de grandes choses parce que nous les faisons ensemble ». Il s’est adressé en anglais à l’audience, à part un « bonjour tout le monde » au début de son allocution et un « merci tout le monde » à la fin.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a pour sa part indiqué que l’objectif ultime est une mission martienne. « Nous choisissons de retourner sur la Lune, puis d’aller sur Mars. »

La mission Artemis I, qui a eu lieu à la fin de l’an dernier et a duré 25 jours, était inhabitée. Elle a permis de tester tous les systèmes en orbite lunaire. Artemis I devait décoller en août, mais a connu plusieurs reports à cause de fuites de carburant, puis de la météo automnale de la Floride.

David Saint-Jacques est le seul astronaute canadien actuellement en service qui a séjourné dans l’espace.

Les deux autres astronautes canadiens en service sont Jenni Sidey-Gibbons, 34 ans, ingénieure mécanique, et Joshua Kutryk, 41 ans, pilote de chasse et d’essai.