Ambivalence chinoise sur le charbon

En 2021, le président chinois Xi Jinping avait annoncé que l’empire du Milieu diminuerait sa consommation de charbon à partir de 2026. Et pourtant, l’an dernier la Chine a approuvé 82 nouvelles centrales au charbon chaque semaine, un record en 15 ans. Ces nouvelles centrales électriques représentent 5 % de la capacité actuelle, qui est à 60 % alimentée par le charbon, selon le rapport de deux ONG américaine et finlandaise, dévoilé à la fin de février.

Quiz

PHOTO FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ DE HANOVRE Un globicéphale noir, type de baleine à dents

Quelle découverte des biologistes scandinaves ont-ils faite sur les vocalisations des baleines à dents ?

Même si ces vocalisations sont émises par le nez plutôt que par le larynx, comme les mammifères terrestres, le mécanisme impliqué est identique. Le nez est l’organe de la voix des baleines à dents parce qu’il est moins affecté par les variations de pression des profondeurs, expliquent les chercheurs au début de mars dans la revue Science.

Le chiffre

PHOTO S. STEISS, UNIVERSITÉ DE BERLIN Dessin égyptien de la déesse syrienne Astarté à cheval datant de 1000 avant Jésus-Christ, mis au jour dans le Sinaï

4500 ans

C’est l’âge de la plus vieille preuve d’équitation, retrouvée en Roumanie par des archéologues d’une demi-douzaine de pays européens. Cette découverte, annoncée au début de mars dans Science Advances, représente le chaînon manquant entre la domestication du cheval il y a 5500 ans et les premiers chariots, il y a 4000 ans. Les chercheurs ont retrouvé des traumatismes squelettiques typiques de l’équitation chez 9 des 24 individus d’un endroit à Strejnicu, au nord de Bucarest. L’usage du cheval est apparu dans la culture yamna, qui couvrait à l’époque les steppes entourant le nord de la mer Noire.

Un millénaire d’inondations

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Le fleuve Jaune, en Chine

Les inondations du fleuve Jaune, en Chine, ont été 10 fois plus fréquentes dans le dernier millénaire que durant les 10 000 années précédentes. Cette nouvelle étude de l’Université de Shandong, entre Pékin et Shanghai, montre que l’intensification de l’agriculture et, paradoxalement, des tentatives de contenir les inondations saisonnières avec des talus sont responsable de cette calamité. L’inondation de 1887 est considérée comme la pire de l’histoire humaine, avec près d’un million de morts. Les auteurs de la nouvelle étude, publiée à la fin de février dans Sciences Advances, préviennent que les activités humaines sont autant, sinon plus importantes pour le risque d’inondation que les changements climatiques.

100 ans de l’Acfas

IMAGE FOURNIE PAR BORÉAL Pour l’avancement des sciences – Histoire de l’Acfas (1923-2023), d’Yves Gingras

L’Association francophone pour le savoir célèbre aujourd’hui ses 100 ans. Pour l’occasion, l’historien de l’UQAM Yves Gingras met à jour sa « biographie » de l’Acfas publiée pour son 75e anniversaire. Le tiers du livre a été mis à jour, notamment une section sur les débats autour du changement de nom au début du millénaire, et le début de l’implication des universités anglophones québécoises.