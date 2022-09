Deux carottes ont été prélevées en perçant dans une roche baptisée « Wildcat ridge », grande d’environ un mètre et située dans un delta s’étant formé il y a environ 3,5 milliards d’années, à la rencontre d’une rivière et d’un ancien lac.

(Washington) Le rover Perseverance a franchi une étape majeure dans sa quête de traces de vie ancienne sur Mars avec la collecte des échantillons « les plus précieux » jusqu’ici, contenant de potentielles biosignatures qui devront être confirmées une fois sur Terre, a annoncé la NASA jeudi.

Il ne s’agit pas encore d’une preuve que la vie a un jour existé sur la planète rouge, mais de la meilleure chance jusqu’ici de pouvoir un jour arriver à détecter avec certitude une possible ancienne vie microbienne.

Une biosignature potentielle peut avoir été produite par la présence de vie, mais aussi en l’absence de vie. Pour considérer cette biosignature comme définitive, ces échantillons devront être analysés par de puissants instruments de laboratoire, sur Terre. La NASA prévoit de les rapporter, grâce à une autre mission, d’ici 2033.

« Je pense qu’on peut dire qu’il va s’agir, et qu’il s’agit déjà, des échantillons de roche les plus précieux jamais collectés », a déclaré lors d’une conférence de presse David Shuster, qui travaille sur ces échantillons.

Deux carottes ont été prélevées en perçant dans une roche baptisée « Wildcat ridge », grande d’environ un mètre et située dans un delta s’étant formé il y a environ 3,5 milliards d’années, à la rencontre d’une rivière et d’un ancien lac.

Cette roche est particulièrement intéressante, car il s’agit d’une roche sédimentaire, qui semble s’être formée au moment où l’eau du lac s’est évaporée.

« Wildcat ridge » a ainsi « un haut potentiel de conservation d’une biosignature », a déclaré David Shuster, de l’université de Californie à Berkeley.

Analysée séparément par un instrument au bout du bras robotique de Perseverance, la roche a révélé la présence de composés organiques – la plus abondante détectée depuis le début de la mission, il y a un an et demi.

Ces composés – faits notamment de carbone, et pouvant aussi contenir de l’hydrogène – « sont les éléments de base de la vie », a déclaré Ken Farley, en charge de la partie scientifique de la mission.

Ils ont été détectés en moins grande quantité par le rover lors de précédentes analyses dans le cratère de Jézéro, qui contenait le lac, mais « à mesure que nous progressions dans le delta, les indices deviennent de plus en plus forts », a résumé Sunanda Sharma, scientifique au Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

« Je trouve personnellement ces résultats très émouvants, car il semble que nous soyons au bon endroit, avec les bons instruments, à un moment charnière », a-t-elle déclaré.

« Nous ne savons pas encore l’importance de ces trouvailles, mais ces roches sont exactement ce que nous étions venus chercher », a conclu M. Farley.