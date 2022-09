Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine.

Mathieu Perreault La Presse

Le retour du tigre de Tasmanie

Une firme de « dé-extinction » américaine, Colossal Biosciences, a annoncé à la mi-août travailler sur le thylacine, ou tigre de Tasmanie. Il s’agit d’un marsupial de la taille d’un chien qui a disparu il y a 2000 ans de l’Australie, mais a subsisté en Tasmanie. Les colons européens, croyant qu’il attaquait leurs poules et leurs moutons, l’ont exterminé. Le dernier individu est mort en 1936 dans un zoo de Tasmanie. Colossal Biosciences, fondée par le biologiste-vedette de Harvard George Church, avait déjà annoncé l’an dernier un projet de renaissance du mammouth basé sur la technologie CRISPR.

Quiz

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA NASA Le rover Perseverance

Quel exploit a réussi le rover Perseverance sur Mars ?

Il a produit de l’oxygène à partir de l’atmosphère. L’expérience d’utilisation des ressources locales pour l’oxygène (MOXIE) de Perseverance a produit 50 g d’oxygène en 7 cycles, entre février et décembre 2021. La production était aussi bonne la nuit que le jour, affirme la NASA dans Science cette semaine. MOXIE filtre l’atmosphère martienne, composée à 95 % de CO 2 , la compresse, la chauffe à 800 °C, puis la soumet à de l’électrolyse pour séparer le carbone et l’oxygène du CO 2 . La technologie de MOXIE est assez efficace pour être utilisée dans une mission humaine.

Le chiffre

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ACADÉMIE CHINOISE DES SCIENCES Vue aérienne d’une portion du DSRT

3 km

C’est la circonférence d’un radiotélescope en construction en Chine, qui vise à étudier les éruptions et les taches solaires. Chacune de ses 313 coupoles aura un diamètre de 6 m. Ce radiotélescope solaire nommé Daochen (DSRT) est situé dans un plateau de la province du Sichuan. Il fait partie de Méridian, un système plus large d’étude de l’environnement spatial qui inclura à terme 300 instruments sur 31 sites, a expliqué l’Académie chinoise des sciences par voie de communiqué en juillet. Un autre radiotélescope solaire, le radiohéliographe spectral chinois, qui est en construction en Mongolie, fait partie de Méridian.

Les exploits du mégalodon

IMAGE FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ DE ZURICH Représentation d’artiste d’un mégalodon chassant une orque

Le mégalodon, un requin géant de 15 m qui a régné sur les océans il y a des millions d’années, était encore plus gros que ce qu’on croyait, selon une nouvelle étude d’une spécialiste de cette espèce, qui travaille à l’Université de Zurich. Le mégalodon pouvait notamment gober une orque en cinq bouchées. Il était également de trois à quatre fois plus rapide que les requins actuels, ce qui lui permettait de migrer sur des dizaines de milliers de kilomètres pour trouver des zones riches en proies. Le mégalodon est apparu voilà 26 millions d’années et a disparu il y a 2,6 millions d’années, probablement à cause de changements climatiques et de la fusion des deux Amériques. L’étude de modélisation a été publiée dans Science Advances à la fin d’août.

Des robots dans les dépanneurs

PHOTO TIRÉE DU SITE DE TELEXISTENCE Le TX SCARA

Les frigos de la chaîne de dépanneurs japonais FamilyMart sont depuis cet été remplis par des robots. Un partenariat annoncé par FamilyMart avec la firme robotique Telexistence fait l’essai du robot de logistique fine TX SCARA (bras robotique d’assemblage et de conformité sélectives) dans 300 dépanneurs de Tokyo. TX SCARA devrait fonctionner de manière autonome 98 % du temps, atténuant la pénurie de main-d’œuvre. Si le test fonctionne, les 16 000 autres dépanneurs de FamilyMart seront équipés de TX SCARA, que Telexistence voudrait implanter aux États-Unis.