Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine.

Mathieu Perreault La Presse

42 jours

C’est le temps passé dans les airs par l’avion solaire Zephyr S d’Airbus en juin et en juillet, un record pour un avion sans pilote. Le précédent record, aussi détenu par Zephyr, était de 25 jours en 2018. Airbus teste l’avion, qui a une envergure de 25 m et une charge utile de 22 kg, pour l’armée américaine. Le prochain test aura lieu au-dessus du Pacifique.

Quiz science : pourquoi certaines espèces d’oiseaux sont-elles plus intelligentes ?

PHOTO TIRÉE DE WIKIMEDIA COMMONS Le perroquet est l’une des espèces d’oiseaux les plus intelligentes.

Réponse : Parce que leurs oisillons passent plus de temps dans leur nid, selon une étude montréalaise. Les biologistes de McGill, qui publient leurs résultats début août dans Nature Ecology and Evolution, ont évalué que plus le temps au nid est long, plus le nombre de neurones dans une zone liée à la mémoire dans ces oiseaux est élevé. Les espèces d’oiseaux les plus intelligentes, comme les corneilles, les corbeaux et les perroquets, passent beaucoup de temps dans le nid. La taille du cerveau est aussi un facteur lié à l’intelligence.

Le silence du préjugé

PHOTO TIRÉE DE WIKIMEDIA COMMONS Les médecins blancs ont moins de préjugés quand leurs patients noirs posent des questions, selon une récente étude.

Les patients qui posent des questions à leur médecin diminuent les préjugés de ces derniers, selon une nouvelle étude américaine. Des médecins blancs ont passé un test de préjugés inconscients (implicit bias) après avoir vu un patient afro-américain. Ceux qui avaient eu des patients silencieux avaient un taux de préjugés inconscients plus élevé que ceux dont les patients posaient des questions sur l’examen médical. Les psychologues de l’Université du Michigan, qui ont publié leurs résultats fin juillet dans PNAS, avancent que cela montre l’importance des relations interpersonnelles pour réduire les préjugés inconscients.

Les cavernes lunaires

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA NASA Cratère de la mer de la Tranquilité sur la Lune examiné par les chercheurs de UCLA

Les cavernes lunaires pourraient être des lieux propices à l’établissement de bases lunaires, selon une nouvelle étude de l’Université de Californie à Los Angeles. Les cavernes des cratères ombragés ont une température moyenne tournant autour de 20 °C la nuit comme le jour, contrairement aux plaines environnantes qui passent de plus de 100 °C le jour à -170 °C la nuit. Dans les Geophysical Research Letters de fin juillet, les astronomes décrivent leur analyse des données de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter.

D’autres hélicoptères sur Mars

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA NASA Illustration montrant les différents appareils qui seront impliqués dans le retour sur Terre des échantillons martiens de Perseverance

La NASA vient d’impliquer deux autres hélicoptères dans la mission du rover Perseverance. Un rover européen devait ramasser, en 2031, 20 échantillons récoltés par Perseverance (et mis de côté au milieu de son itinéraire scientifique, pour laisser de la place à une vingtaine d’autres échantillons) et les amener à une sonde de retour sur Terre. Finalement, Perseverance devrait faire lui-même tout le travail. Mais pour être certaine que les échantillons arriveront à bon port, la NASA enverra deux hélicoptères qui iront chercher les échantillons abandonnés à mi-chemin, si Perseverance n’est pas à la hauteur de la tâche.