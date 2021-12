Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Mathieu Perreault La Presse

La mouffette du cannabis

Des chercheurs californiens ont identifié la molécule responsable de l’odeur de « mouffette » du cannabis. En disséquant les profils chimiques de 13 espèces de marijuana, ils ont conclu que l’odeur provient d’un composé à base de soufre jamais observé dans la nature jusqu’à maintenant, qui est un cousin du composé qui donne son arôme à l’ail. Les chimistes de la société de produits chimiques Abstrax Tech, qui ont fait sentir les 13 échantillons à des aromaticiens pour arriver à leurs fins, pensent que cette découverte pourrait mener à des applications en production végétale de certains composés chimiques.

Quiz

Qu’ont trouvé des archéologues israéliens sur deux autels hébreux vieux de 2700 ans ?

PHOTO TIRÉE DU SITE DU MUSÉE D’ISRAËL Tel Arad

Réponse

Du cannabis. Des résidus d’encens et de marijuana ont été trouvés sur deux autels d’un mausolée dans les ruines de Tel Arad, au sud de Jérusalem. Ce mausolée avait été construit selon des plans semblables à ceux du temple de Salomon à Jérusalem, mais 300 ans plus tard, au VIIIe siècle avant Jésus-Christ. C’est la première fois que des preuves d’utilisation du cannabis dans les rites juifs antiques sont mises au jour.

Le chiffre

50 %

PHOTO FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ MCGILL Le fond de l’estuaire du Saint-Laurent

C’est la diminution de la concentration d’oxygène dissous dans le fond de l’estuaire du Saint-Laurent, selon une équipe de l’Université McGill qui se penche depuis des années sur le sujet. Les biologistes avaient déjà démontré une diminution de 50 % entre 1934 et 1985, puis un plateau de 35 ans, avant de constater la diminution actuelle. Le taux d’oxygène est maintenant inférieur à 10 %, ce qui menace la survie de certains poissons, dont la morue. La cause de cette diminution est encore inconnue, mais pourrait être liée aux changements climatiques et à leur effet sur les courants marins. La nouvelle a été dévoilée par voie de communiqué et provient d’échantillonnages pris en octobre dernier.

La fusée hippopotame

IMAGE FOURNIE PAR ROCKET LAB Vue d’artiste du déploiement d’un satellite par Neutron

La firme néo-zélandaise Rocket Lab, spécialisée dans le lancement de petites charges utiles, vient de dévoiler un prototype de fusée à cône réutilisable, qui devrait voler pour la première fois en 2024. Normalement, les cônes des fusées, qui protègent les satellites durant le lancement, sont perdus lors de leur déploiement. Le cône de la fusée Neutron s’ouvre comme une fleur, ou comme la bouche d’un « hippopotame affamé », selon Rocket Lab, et reste attaché à la fusée réutilisable.

Des mines sur la Lune

PHOTO FOURNIE PAR LA NASA ET L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT DE L’ARIZONA Reiner Gamma

La NASA a donné à une société de Houston le contrat d’exploration d’une zone de la Lune considérée comme riche en minerais. Intuitive Machines enverra en 2024 une sonde examiner Reiner Gamma, une zone très magnétisée de la Lune comportant une tache en forme de tourbillon de près de 50 km de diamètre. Intuitive Machines a déjà signé deux contrats avec la NASA pour des sondes qui aluniront en 2022 et 2023.