Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Mathieu Perreault La Presse

La NASA de retour sur la Lune

La capsule Orion, de la NASA, qui ramènera les astronautes américains sur la Lune, fera sa première mission lunaire le 12 février, a annoncé le 22 octobre la NASA. Il s’agit de la première étape du programme Artemis, dont la première mission habitée autour de la Lune devrait avoir lieu en 2023 et le premier alunissage, en 2024.

Quiz

Q. Quel nouvel effet de la fonte des glaces arctiques a été découvert ?

PHOTO DAVID GOLDMAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ours polaire dans le détroit de Franklin, dans le nord du Canada

R. La fonte des glaces arctiques accroît le risque d’incendies de forêt en Californie, selon une nouvelle analyse de climatologues américains. Le déclin de la banquise modifie la circulation atmosphérique, augmentant la stabilité des climats chauds et secs dans le sud des Rocheuses et en Californie. Cette modélisation des chercheurs du laboratoire national du Pacifique Nord-Ouest a été publiée à la mi-octobre dans la revue Nature Communications.

Le chiffre

1,75 %

PHOTO STR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Trains à grande vitesse stationnés à Nantong, dans la province de Jiangsu, en Chine

C’est la diminution des émissions de gaz à effet de serre obtenue par la Chine grâce à son réseau de trains à grande vitesse, selon des chercheurs de Singapour. Ces urbanistes de l’Université de Singapour ont estimé que cet effet est dû au transport de marchandises par rail plutôt que par route, conséquence du fait que les trains de passagers sont maintenant moins fréquents sur les chemins de fer traditionnels. Publiée à la fin d’octobre dans Nature Climate Change, cette analyse portait sur 30 000 km de lignes TGV construites entre 2008 et 2016, au coût de 600 milliards US.

Les momies du Xinjiang

PHOTO FOURNIE PAR L’INSTITUT DES RELIQUES CULTURELLES ET ARCHÉOLOGIQUES DU XINJIANG Une momie de Tarim

Des momies de 4000 ans trouvées au début du XXe siècle au Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, ne sont pas issues d’une culture arrivée d’ailleurs : elles sont plutôt les témoins d’un peuple local aujourd’hui disparu. Les momies du Tarim, découvertes par des explorateurs suédois et britanniques, étaient présumées être celles d’éleveurs des steppes sibériennes ou de descendants de fermiers afghans. Dans Nature à la fin d’octobre, des archéologues coréens montrent que les momies du Tarim n’ont pas de similitudes génétiques avec les momies de ces deux régions étrangères. L’origine étrangère des momies du Tarim était souvent soulignée dans certains articles critiques des politiques chinoises au Xinjiang.

Les avalanches plus en hauteur

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’OFFICE DE TOURISME DES VOSGES La station de ski de Gerardmer, dans les Vosges

Les avalanches auront lieu à des altitudes de plus en plus élevées avec le réchauffement de la planète, selon une nouvelle étude française. Des chercheurs de l’Université de Grenoble ont étudié 734 avalanches survenues dans les Vosges entre 1783 et 2013, et ont constaté ce phénomène entre 1850 et 1920, alors que la température locale augmentait de 1,35 oC à cause de la fin du petit âge glaciaire. Cette étude est publiée à la fin d’octobre dans la revue PNAS.