La NASA a testé lundi avec succès son hélicoptère Ingenuity sur Mars. Le vol a duré 39 secondes, à une altitude maximale de 3 mètres, mais il va révolutionner l’exploration de la planète rouge. « Un vol absolument magnifique ! », a déclaré MiMi Aung, directrice du programme.

Mathieu Perreault

La Presse

Cinq tests

L’hélicoptère de 1,8 kg a fait du surplace, lundi. Ce premier test est suffisant pour que le programme Ingenuity soit considéré comme un succès. Pour les deux prochains tests, le prochain étant prévu jeudi, l’altitude atteindra 5 mètres et Ingenuity se déplacera jusqu’à 50 mètres de l’endroit où il se trouve actuellement. Il s’agit du lieu où l’astromobile Perseverance l’a déposé après avoir atterri en février. Perseverance a filmé le vol d’Ingenuity lundi à une distance de 70 mètres. Si les trois premiers vols se passent bien, il y en aura deux autres, qui pourraient inclure un parcours déterminé en temps réel par Ingenuity, et des atterrissages à d’autres endroits que le site actuel. « On veut vraiment connaître les limites de la technologie », a expliqué lundi en conférence de presse MiMi Aung, directrice du programme. L’ingénieure d’origine birmane a indiqué que l’objectif était un vol de 600 mètres pour le cinquième test. Il n’y en aura pas de sixième, parce que Perseverance doit partir dans deux semaines pour sa mission d’exploration de la planète rouge, et que l’équipe d’Ingenuity n’est pas assez nombreuse pour soutenir l’hélicoptère s’il suit Perseverance.

Reports

Ce premier test devait avoir lieu il y a une semaine, mais le dernier test au sol d’Ingenuity avait révélé des problèmes informatiques. Il s’agissait d’un test de vitesse des deux rotors d’Ingenuity, où la vélocité nécessaire au décollage devait être atteinte. Ça n’a pas été le cas et il a fallu plusieurs jours pour que l’équipe de la NASA règle le problème.

Une troisième dimension

« L’équipe d’Ingenuity nous a donné une troisième dimension », a dit le directeur du Jet Propulsion Laboratory, Mike Watkins, durant la conférence de presse. « Ils nous ont libéré de la surface à jamais dans l’exploration planétaire. On va pouvoir faire des expériences scientifiques et reconnaître des endroits inaccessibles aux astromobiles (rovers). »

PHOTO FOURNIE PAR LA NASA Des membres de l’équipe d’Ingenuity de la NASA célèbrent le premier vol de l’hélicoptère, à Pasadena, en Californie.

Les frères Wright

Mme Aung a déclaré qu’il s’agissait d’un « moment frères Wright ». « Chaque planète n’a qu’une seule occasion pour avoir un premier vol » motorisé. Le site où Ingenuity se trouve actuellement est nommé en l’honneur des frères Wright qui, en 1903, ont fait le premier vol motorisé sur Terre en Caroline du Nord. Un morceau de la toile des ailes de l’avion des frères Wright se trouve sous les panneaux solaires d’Ingenuity.

L’atmosphère martienne

La gravité sur Mars est trois fois moins grande que sur Terre. Et son atmosphère est 100 fois moins dense et composée à 96 % de CO 2 , alors que l’air que nous respirons contient 78 % d’azote et 21 % d’oxygène. Cela a compliqué la conception d’Ingenuity, notamment parce que le mur du son dépend de ces facteurs. Or, les pales d’un hélicoptère ne fonctionnent pas bien avec la turbulence générée par le mur du son.

Les hélicoptères martiens au cinéma

Hollywood a déjà prévu que des hélicoptères aideraient à l’exploration martienne. Dans le film Red Planet lancé en 2000, avec Val Kilmer, un drone à quatre pattes était muni d’un hélicoptère qui faisait de la reconnaissance. Ce drone avait finalement eu un bogue qui le rendait funeste.