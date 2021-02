L’exposition aux pesticides augmente le risque de leucémie aiguë myéloïde

(Rennes) Un lien statistique a été établi entre l’exposition professionnelle aux pesticides et le risque de développer une leucémie aiguë myéloïde, la plus fréquente et la plus grave chez l’adulte, selon une étude du Centre hospitalier régional universitaire de Tours.