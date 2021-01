Incursion dans le cerveau antisocial

Les criminels antisociaux ont des cerveaux différents de la normale. L’imagerie cérébrale montre qu’ils ont moins d’empathie, sont plus impulsifs et ont plus de difficulté à comprendre les émotions d’autrui, révèle une étude de chercheurs québécois, publiée cet automne dans la revue Neuroscience and Behavioral Reviews. La Presse s’est entretenue avec Jules Dugré et son directeur de thèse de doctorat Stéphane Potvin, de l’Université de Montréal, qui ont travaillé avec des collègues du King’s College de Londres.