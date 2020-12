Vaccination

Pfizer espère accélérer la cadence

Pfizer et BioNTech pourront-ils produire les vaccins du Canada plus rapidement ? Quand saura-t-on si le vaccin contre la COVID-19 empêche la transmission du virus ? Quand les enfants pourront-ils être vaccinés ? Tels sont quelques-unes des questions d’une entrevue de fond avec le Dr Vratislav Hadrava, vice-président et directeur médical de Pfizer Canada, et Fabien Paquette, directeur général et responsable des vaccins chez Pfizer Canada. L’entrevue a eu lieu mercredi matin, juste avant que Santé Canada approuve le vaccin de Pfizer/BioNTech.