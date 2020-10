Vaccin contre la COVID-19

Deux essais cliniques suspendus en 24 heures

(Washington) Les sociétés pharmaceutiques américaines Johnson & Johnson et Eli Lilly ont suspendu lundi et mardi des essais cliniques d’un vaccin et d’un traitement expérimental contre la COVID-19, respectivement, le temps d’évaluer d’éventuels effets secondaires chez des participants, un nouveau contretemps dans la lutte contre la pandémie.