Des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université de Boston se sont intéressés aux effets des injections intra-articulaires de corticostéroïde, un traitement répandu pour l’arthrose.

La Presse

Des injections de corticostéroïde sont administrées pour soulager la douleur et l’inflammation reliées aux articulations.

« Des injections de corticostéroïde aux hanches et aux genoux pourraient accélérer la progression de l’arthrose et même, à long terme, le besoin d’une chirurgie de remplacement de l’articulation », explique le Dr Ali Guermazi, un des auteurs de l’étude et professeur en radiologie.

Plus de 30 millions d’Américains souffrent d’arthrose, une maladie chronique qui cause la perte de cartilages, l’inflammation des articulations, de la douleur, de l’enflure et dans des cas plus graves, une destruction osseuse.

Alors que les patients peuvent ressentir un soulagement après le traitement, celui-ci peut être néfaste à long terme.

Dre Antonia Chen, une professeure associée en chirurgie orthopédique à la faculté de médecine de l’Université Havard, suggère de se tourner plutôt vers des approches non invasives, comme la physiothérapie.

Les chercheurs n’ont pas pu trouver une explication précise à leur découverte.