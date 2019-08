Changements climatiques: et si la solution se trouvait sous terre?

Depuis 2014, tout le dioxyde de carbone (CO 2 ) et le sulfure d'hydrogène (H 2 S) émis par l'usine géothermique de Reykjavik sont capturés et pompés dans des réservoirs situés à 500 m de profondeur, dans le cadre du projet Carbonfix. Là, ces deux gaz réagissent avec du basalte (roches volcaniques) et deviennent solides. « Très rapidement, nous nous sommes rendu compte que le processus était beaucoup plus rapide que prévu, deux ans plutôt que dix ans », explique Eric Oelkers, géologue au Collège universitaire de Londres, qui est responsable du projet Carbonfix. « Au début, nous visions seulement le CO 2 et n'avions inclus le H 2 S que pour éviter de devoir le séparer. Mais finalement, l'élimination du H 2 S est une niche très profitable. C'est un gaz qui coûte entre 300 $ et 500 $ la tonne à séquestrer. Et il y a de plus en plus de réglementation pour limiter les émissions de H 2 S. » Le rythme de séquestration du CO 2 par Carbonfix est de 15 000 tonnes par année.

Police d'assurance

Ces temps-ci, Eric Oelkers est constamment à bord d'un avion. « L'industrie pétrolière s'intéresse beaucoup à notre technologie, affirme-t-il. Nous sommes près d'un déploiement dans une zone du Moyen-Orient que je ne peux nommer pour le moment. Je pense qu'il y aura une annonce d'ici un an. Nous avons aussi rencontré des gens d'Airbus. Dans ces deux industries, les gens ont peur de ne plus pouvoir vendre de pétrole ou d'avions sous peu. Alors ils cherchent des solutions pour être carboneutres. Je dois dire que les vagues de chaleur qui augmentent la mobilisation et l'impact des militants climatiques a un effet positif sur l'intérêt pour Carbonfix. Cela dit, tout pourrait changer dans six mois si la mobilisation climatique retombe. » Carbonfix est en train de construire des installations similaires dans quatre autres usines géothermiques de production d'électricité en Europe.

Bactéries

L'un des défis que Carbonfix a dû résoudre est la formation de bactéries souterraines dans les cheminées d'injection du CO 2 . « Ça a bouché les cheminées, dit M. Oelkers. C'est un problème assez courant dans l'industrie pétrolière, alors il existe des solutions pour ce problème. L'une d'entre elles est l'utilisation de biocides, mais nous avons préféré augmenter la température de réaction pour tuer les bactéries. »

CO 2 atmosphérique

À court terme, outre les usines géothermiques, M. Oelkers vise l'industrie du ciment, grande émettrice de CO 2 . Mais le saint Graal serait la captation directe du CO 2 atmosphérique. « Il y a assez de place en Islande pour réduire à néant les émissions humaines de CO 2 prévues pour les 40 prochaines années avec notre technologie. Mais pour cela, nous devrons capturer le CO 2 de l'air. Notre technologie fonctionne jusqu'à une concentration de CO 2 de 10 %. Dans l'air, la concentration de CO 2 est beaucoup trop petite, 0,04 %. Nous travaillons avec une entreprise suisse, Climeworks, qui dissout le CO 2 dans de l'eau très basique. Ensuite, on évacue l'eau et on brûle le résidu, qui contient du CO 2 pur. Mais on est assez loin du but : les coûts actuellement sont de 600 $ par tonne de CO 2 , 30 fois plus que sur les Bourses du carbone. » L'an dernier, une entreprise albertaine, Carbon Engineering, a affirmé avoir réussi à abaisser à 125 $ par tonne le coût de la capture directe du CO 2 atmosphérique et être sur le point d'être capable de produire du carburant aéronautique pour le marché californien, où la réglementation climatique est très sévère. Qu'en pense M. Oelkers ? « Mes amis ingénieurs me disent que les coûts de Climeworks sont inférieurs à ceux de Carbon Engineering », répond le géologue londonien.

Les leçons de Quest

Le stockage du CO 2 émis par l'industrie existe depuis 1972 avec la technologie traditionnelle du pompage vers des réservoirs souterrains hermétiques. Une vingtaine de sites sont en activité dans le monde et 25 autres en développement, dont la moitié en Chine, selon le Global CCS Institute. La Presse s'est entretenue avec Stephen Velthuizen, gestionnaire des relations médias chez Shell, au sujet d'un projet-pilote de stockage de CO 2 de Shell en Alberta. Quest est le premier projet de séquestration de carbone associé aux sables bitumineux.

Où en est le projet de stockage de CO 2 Quest ?

Nous avons atteint le seuil cumulatif de quatre mégatonnes cette année, après quatre années d'activité. Notre entente avec le gouvernement prévoit le stockage de 27 mégatonnes sur 25 ans, alors nous sommes dans les délais. Nous sommes au stade industriel, ce n'est plus un projet-pilote techniquement. Nous pourrions en stocker beaucoup plus : ces 27 mégatonnes ne représentent que de 5 à 7 % de la capacité de la formation géologique en question.

Êtes-vous sûr que le CO 2 ne fuit pas vers la surface ?