L'actualité scientifique à petites doses

Le gras comme cheval de Troie

Un médicament de chimiothérapie déguisé en gras pourrait duper les cellules cancéreuses. Des chercheurs de l'Université Northwestern ont présenté ce nouveau système d'administration de médicaments dans une étude publiée dans le Journal of the American Chemical Society. La tumeur voit le médicament comme du bon gras et l'ingère. Les cellules cancéreuses sont beaucoup plus gourmandes que les cellules normales. Une fois à l'intérieur de la tumeur, le médicament va s'activer pour arrêter la croissance des cellules cancéreuses. Le médicament utilisé serait moins toxique que les médicaments de chimiothérapie actuels. Les chercheurs ont testé leur méthode sur une souris. Le médicament est entré dans l'animal et a éliminé les tumeurs dans trois types de cancers : les cancers des os, du pancréas et du côlon.

