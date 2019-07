«L'Aigle a atterri»: il y a 50 ans, l'Homme marchait sur la Lune

Un peu plus de six heures après avoir aluni puis revêtu sa combinaison spatiale et réalisé d'innombrables préparatifs, dont le déploiement d'une caméra noir et blanc, à 2 h 56 GMT-en pleine nuit en Europe, un lundi matin à 3 h 56 à l'époque en France-le commandant Armstrong posait le premier pied, le gauche, sur la Lune, et déclarait : « C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ».

Il fut suivi peu après par Buzz Aldrin.

« Apollo 11 est le seul événement du 20e siècle qui ait une chance d'être largement connu au 30e siècle », a déclaré le vice-président américain Mike Pence, lors d'un discours samedi au centre spatial Kennedy, en Floride, d'où était partie la mission.

La NASA est en surchauffe depuis des semaines pour célébrer l'événement, avec quantité d'expositions et d'événements, notamment à Houston, où un compte à rebours fera revivre le premier pas d'Armstrong dans la soirée.

Le programme Apollo (six alunissages en tout jusqu'à 1972) a emmené les États-Unis « vers des choses plus grandes et meilleures, c'était génial ! », y disait samedi un visiteur, Leroy Cook, sous une chaleur accablante.

L'anniversaire a relancé le débat autour du projet actuel de la NASA de retour sur la Lune, le programme Artémis, que beaucoup d'experts, y compris à l'intérieur de l'agence spatiale, jugent irréaliste de réaliser d'ici la date-butoir fixée par le gouvernement de Donald Trump : 2024.

Mike Pence a répété cet objectif samedi : « L'Amérique retournera sur la Lune d'ici cinq ans, et le prochain homme et la première femme sur la Lune seront des astronautes américains ».