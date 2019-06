À petites doses : l'actualité scientifique de la semaine

Dans le but de conserver les nappes phréatiques, le gouvernement indien a récemment retardé les semis de riz de trois semaines, afin qu'ils bénéficient des pluies de la mousson. Mais cela a retardé la récolte à l'automne. Les brûlis suivant la récolte surviennent aussi plus tard, à un moment particulièrement néfaste pour ce qui est de la pollution de l'air, selon une étude publiée en mai dans la revue Nature Sustainability. Les chercheurs américains et indiens ont calculé que les semis tardifs ont augmenté de 30 % le pic de pollution à New Delhi.

Des biologistes de l'Administration océanographique et atmosphérique américaine (NOAA) ont enregistré pour la première fois le chant d'une baleine franche du Pacifique Nord, une population distincte qui ne compte que 30 individus. Le chant, qui ressemble à des coups de fusil, a été enregistré en 2017, après plusieurs enregistrements similaires qui n'avaient pas pu être liés de manière concluante à cette espèce. Dans le Journal of the Acoustical Society of America, les biologistes américains avancent qu'il s'agit d'un chant de séduction, cette espèce étant entre 66 % et 75 % masculine en ce moment.

Anthropologie : les malheurs des fermiers

Plus de meurtres, plus de maladies infectieuses, plus de caries et une démographie galopante. Telles sont les conséquences de l'apparition de l'agriculture pour des habitants de Çatalhöyük, un site situé à 200 km au sud d'Ankara, en Turquie, selon une étude publiée à la mi-juin dans la revue PNAS. L'étude turco-américaine a analysé une centaine de squelettes et déterminé que le site est passé de 500 à 8000 habitants au cours de ses 1000 ans d'existence à partir de 5000 avant Jésus-Christ. Les maladies infectieuses étaient vraisemblablement plus nombreuses à cause de la présence de nombreux moutons et brebis, vecteurs intermédiaires de microbes et parasites ; et les caries, en raison de l'alimentation de plus en plus transformée au niveau du pain. Environ 25 % des habitants tardifs du site avaient des fractures du crâne, multiples dans un cas sur deux.