Les retards et surcoûts de la prochaine fusée de la NASA s'aggravent

L'audit confirme le retard pris par le programme et implique que l'objectif fixé par l'administration de Donald Trump de ramener des astronautes américains sur le sol lunaire en 2024, un programme baptisé Artémis, devient de plus en plus improbable.

A l'origine, le premier vol de la fusée SLS devait avoir lieu en novembre 2018, mais la NASA avait déjà reporté ce vol à juin 2020. Une date-butoir que l'agence a admis récemment qu'elle ne pourrait sans doute pas tenir, sans toutefois donner de nouvelle date.

Le Government Accountability Office (GAO) écrit dans un rapport au Congrès que «le premier lancement pourrait n'avoir lieu qu'en juin 2021», si tous les risques qui pèsent actuellement sur le calendrier se concrétisaient.

Le rapport évalue le dépassement de budget à 29%, soit un coût total de 8 milliards de dollars pour construire la première fusée, contre 6,2 milliards initialement prévus. Cela n'inclut pas les sommes dépensées pour les missions suivantes, chaque fusée étant à usage unique.