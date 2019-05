Tous surhumains demain?

Sous leur peau, il n'y a pas que des os et des veines, mais aussi des puces électroniques, qu'ils s'implantent pour remplacer leurs clés ou leurs billets de train. Ceux qui osent le plus veulent stimuler leur cerveau avec des électrodes. Ou se greffent des boussoles, des aimants ou des caméras miniatures, pour expérimenter différemment le monde. Deviendra-t-on bientôt des robots ?

Il souhaite populariser une plateforme utilisable par des gens sans connaissance en piratage informatique. L'intérêt ? Ne plus jamais transporter de clés, ne plus les chercher au fond d'un sac, ne plus les perdre, énumère-t-il.

« C'est plus sécuritaire qu'une carte, justifie l'homme de 34 ans, qui habite Québec. Je vais maintenant essayer [d'analyser et de recopier] une carte d'autobus sur une autre puce. Si le chauffeur refuse de me laisser passer, j'essaierai peut-être de contacter la société de transport pour leur proposer de lancer un programme pilote. »

Quand Mathieu Boucher a annoncé qu'il quittait la compagnie d'assurances où il travaillait, à la mi-avril, ses collègues ont bien rigolé. Un peu ébahis que l'informaticien ait implanté une puce électronique de la taille d'un grain de riz sous sa peau - entre le pouce et l'index - et soit parvenu à y copier sa carte d'accès pour franchir les contrôles de sécurité en gardant les mains vides.

Lors d'un séjour à Berlin, où vivait son mari, elle a découvert que des centaines de personnes rêvaient de fusionner avec les machines. Parfois pour devenir surhumaines et immortelles. Parfois pour se doter de sens artificiels et transformer leur façon de percevoir le monde.

Depuis octobre 2017, elle présente ses découvertes et réflexions dans une pièce de théâtre, Post humains, dont le texte a été publié en janvier aux éditions L'Instant Même. La pièce sera présentée à Québec, du 26 au 28 mai, après l'avoir été dans huit autres villes québécoises et à Berlin.

« Entendre les ultrasons, voir la nuit... Ce sont des capacités que certains animaux ont et que l'humain veut maintenant s'approprier. Dieu est mort et on veut prendre le contrôle de notre humanité. La nature ne décide plus pour nous. » - Dominique Leclerc

« Il y a des gens qui font des choses de valeur dans cette communauté, affirme la comédienne. Mais ça bouscule le fondement même de ce qu'on est comme espèce. C'est un débat de société urgent. »

Des GPS ?

Enfant, le réalisateur torontois Rob Spence a perdu un oeil lors d'un accident de chasse. Il le remplace parfois par une prothèse qui rougeoie ou une autre qui abrite une minuscule caméra sans fil. « Les gens ont deux types de réactions. Ils trouvent ça cool ou terrifiant », dit-il en entrevue.

À Québec, trois ou quatre collègues de Mathieu Boucher envisagent de l'imiter, dit-il. « D'autres sont dans la paranoïa. Ils me parlent des Russes, d'espionnage, ils pensent que mon implant peut servir de GPS parce qu'ils ne comprennent pas la technologie... »

Les puces comme la sienne fonctionnent par radio-identification. Comme celles des cartes de crédit, elles s'activent seulement lorsqu'on les place à quelques centimètres d'un lecteur et ne permettent pas de suivre quelqu'un à distance.

Mais l'entreprise américaine Three Square Market a annoncé en août qu'elle comptait mettre au point des GPS sous-cutanés pour suivre les gens souffrant d'alzheimer ou de démence. Si elle y parvient un jour - le défi technique est grand -, les enjeux éthiques seront plus gigantesques encore. Voudra-t-on taguer ses enfants ? Les immigrants ? Les prisonniers ?

Depuis deux ans, des dizaines d'employés ont accepté de se faire implanter des puces offertes par leurs employeurs - comme Three Square Market aux États-Unis ou Épicentre, TuiNordi et Newfusion en Europe. « Quand ton patron te dit que la porte, la lumière, l'ordinateur et la machine distributrice te reconnaîtront automatiquement, ça pose d'énormes enjeux de vie privée », prévient David Décary-Hétu, chercheur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et expert de la collecte de données en ligne et du piratage informatique.

« Il pourrait se servir de ces informations pour vérifier combien de fois tu vas à la cafétéria. Ou, pire, les revendre aux assureurs, qui voudront par exemple augmenter ta prime d'assurance santé s'ils trouvent que tu vas trop souvent t'acheter des Kit Kat. » - David Décary-Hétu, chercheur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal

Ni le Québec ni le Canada n'ont légiféré. À l'inverse, au moins cinq États américains, dont la Californie, interdisent déjà aux entreprises d'encourager leurs employés à s'en faire implanter. Et les députés du Nevada viennent d'approuver un projet prohibant tout « micropuçage » non médical, même volontaire.

Télépathie

Mathieu Boucher ne compte pas collectionner les implants, entre autres parce que les puces sont trop vulnérables au vol d'identité, estime-t-il.

Mais Amal Graafstra serait prêt à connecter son cerveau à un ordinateur : « Si on peut multiplier nos capacités cognitives par 10 en profitant de neurones numériques, pourquoi pas ? »

Une agence du ministère de la Défense américain - la Defence Advanced Research Projects Agency, qui a contribué à la création de l'internet et des GPS - finance des projets du genre, dont une « machine à coudre » pour implanter des électrodes dans le cortex.

C'est aussi le cas du patron de Tesla et multimilliardaire Elon Musk, qui emploie des chercheurs pour qu'ils développent « des interfaces cerveau-machine à très haut débit » et les testent sur des primates. Ce sera d'après lui la seule façon de ne pas se voir écrasé par l'intelligence artificielle. Le 21 avril, il a tweeté que son entreprise, Neuralink, aurait « bientôt » du neuf à annoncer.

Pour bien des scientifiques, ce genre d'ambitions relèvera encore longtemps de la science-fiction.

Déjà, des patients vivent par contre avec des électrodes - plus rudimentaires - dans leur matière grise ou ailleurs (voir ce qui se fait en médecine à l'onglet 3). Pour l'instant, on doit leur ouvrir le crâne afin de les installer. Mais d'autres méthodes sont à l'essai, comme passer par la jugulaire et les veines, par les voies nasales ou par un minuscule trou dans la tête.

Des chercheurs tentent aussi de produire des neurones, des nerfs et des coeurs artificiels. « Les avantages de ces implants seront éventuellement tellement supérieurs aux risques qu'on ne pourra plus empêcher les gens de s'en servir pour augmenter leurs capacités », croit Amal Graafstra. Il prédit que certains choisiront un jour de remplacer leurs membres en chair et en os par des prothèses, pour être plus forts et plus rapides.

Mais à quel prix ? Avec les écrans et l'internet, on « s'augmente » déjà de plusieurs façons, mais on augmente aussi son stress, souligne Johann Roduit, chercheur affilié à l'Université de Zurich et consultant en éthique et technologies émergentes.

« Le temps qu'on gagne ne bénéficie pas à l'être humain. On s'en sert pour essayer d'être encore plus performant et productif. »

L'animal de compagnie des cyborgs