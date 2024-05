Québec Hausse importante des cas de coqueluche durant les dernières semaines

(Montréal) Plus de 900 cas de coqueluche ont été déclarés à travers le Québec depuis le début de l’année 2024, dont quelque 200 cas au cours des dernières semaines. Les régions de l’Estrie et de Chaudière-Appalaches sont de loin les plus touchées.