PHOTO SANDY HUFFAKER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Une chaîne de cliniques de kétamine – qui traite des milliers de Canadiens suicidaires ou prisonniers de la dépression – en expédie aussi chez des clients, a appris La Presse. Cet anesthésique, aussi employé comme antidépresseur, peut pourtant provoquer la dissociation et, parfois, des hallucinations terrifiantes ou une immense anxiété.

« Tout médecin peut prescrire de la kétamine par voie orale pour une utilisation à domicile, sous réserve de normes médicales raisonnables pour l’administration. Nous offrons un traitement à domicile en Ontario », a révélé à La Presse le directeur juridique de Braxia, Peter Rizakos.

Son ex-partenaire québécois, une clinique située à Mont-Royal, a refusé net d’emprunter cette voie, déclare le directeur de cette dernière, Marcel Mazaltarim.

Les risques de dégâts associés à la prise de kétamine à la maison ont aussi été dénoncés par l’École de médecine de l’Université Yale, le New York Times, le Washington Post, le magazine Psychology Today, la National Public Radio, etc.

Une supervision est requise, car 5 % des gens se sentent « vraiment très mal pendant les traitements », a précisé, en 2022, Gerard Sanacora, qui dirige le programme de recherche sur la dépression à l’Université Yale. « Ce n’est pas si petit lorsque l’on considère un grand nombre de personnes [traitées] », a souligné le neuroscientifique.

D’après une étude de 2022, 6 % des patients de cliniques américaines voient leurs idées suicidaires empirer et 8 % voient leur dépression s’aggraver à la suite des séances de kétamine.

« Braxia nous a demandé d’introduire la kétamine à distance en disant : “On va en prescrire aux gens qui ne peuvent pas se déplacer et la leur expédier. Et une infirmière va monitorer les clients par vidéo” », rapporte M. Mazaltarim, dont le personnel a traité 82 clients avec cette substance en 2023.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le directeur de Neurothérapie Montréal, Marcel Mazaltarim

« Ça a créé un différend. Ce qu’ils veulent est impossible ! On doit prendre les signes vitaux aux 20 minutes. J’ai dit : “Au Québec, ça ne va jamais passer ! Tant mieux pour vous si vous le faites en Ontario…” »

L’ex-psychothérapeute déplore la philosophie de Braxia qui, selon lui, mise trop sur la molécule, au détriment de la psychothérapie permettant de prolonger ses effets. Il vient donc de rompre leur partenariat, qui aura duré trois ans.

En juillet 2023, Braxia – qui veut aussi créer des médicaments et qui est cotée en Bourse – a annoncé vouloir intensifier le marketing direct et rechercher de bons partenaires pour développer rapidement les traitements virtuels. « Nous n’en avons pas trouvé », précise Me Rizakos.

Dans un premier temps, Braxia a commencé par s’associer à KetaMD, de Miami, il y a un an et demi. Au lieu d’ouvrir une clinique, cette dernière a lancé une application pour tout faire à distance, y compris la surveillance des traitements.

CAPTURE D’ÉCRAN DU WEBINAIRE DE KETAMD SUR YOUTUBE La vedette du football américain Lamar Odom sur le matériel promotionnel de KetaMD, lors d’un webinaire auquel a participé Braxia, le 13 décembre 2022

Aux États-Unis, les prescripteurs de kétamine ont commencé à proliférer à partir de 2020, quand les autorités ont permis aux médecins de signer des ordonnances après une consultation virtuelle et que les prix ont chuté.

« 20 % de réduction sur votre traitement »

Après l’annonce de son partenariat avec Braxia, KetaMD a publié de nombreuses publicités sur Facebook. Elle y a affiché des rabais éphémères de 10 % ou 20 %, notamment à l’Action de grâce. Et y a suggéré d’employer la kétamine pour lutter contre le stress ou l’anxiété liés aux voyages des Fêtes, la solitude, la dépression saisonnière, les soucis de la vie, l’épuisement, etc.

PUBLICITÉ DE KETAMD SUR FACEBOOK Code promotionnel offert par KetaMD

PUBLICITÉ DE KETAMD SUR FACEBOOK « Êtes-vous en proie à l’anxiété ? La kétamine pourrait vous soulager », indique cette annonce.

PUBLICITÉ DE KETAMD SUR FACEBOOK « Vous ressentez la déprime du temps des Fêtes ? », demande une autre annonce. 1 /3





KetaMD, qui n’a pas répondu à notre courriel, offre des retraites de méditation sous kétamine, rapportait, en août 2023, le magazine britannique The Face, photos à l’appui. Sa cofondatrice, Kaia Roma, a publié un livre de croissance personnelle et a travaillé 25 ans en marketing.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE WEB DU MAGAZINE BRITANNIQUE THE FACE Séances de méditation sous kétamine de KetaMD à Miami

Toutes ces pratiques tranchent avec ce que Braxia prône au Canada. Chercheur prolifique, son fondateur – le psychiatre et pharmacologue Roger McIntyre – a contribué à élaborer les lignes directrices canadiennes et celles d’autres juridictions. Il y déclare que la kétamine doit être réservée aux gens souffrant de dépression résistante aux traitements. Et qu’il faut les aviser qu’on ignore ses effets et risques à long terme.

Braxia n’approuve pas la proposition [de KetaMD] selon laquelle la kétamine devrait être administrée aux patients souffrant uniquement d’anxiété générale. Les annonces n’ont pas été créées par le personnel de Braxia et ne reflètent pas notre approche. Me Peter Rizakos, directeur juridique de Braxia

Pour l’instant, l’enjeu est « théorique », estime-t-il, car « en raison du capital nécessaire pour développer l’activité à grande échelle […], KetaMD n’est pas opérationnelle pour le moment et nous n’avons pas encore déterminé si et quand nous allions relancer l’activité ».

Braxia a « enregistré un nombre record de demandes de consultation » en 2023, tout en essuyant une perte nette de 13,1 millions, indiquent ses résultats financiers.

