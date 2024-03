Le ministre de la Santé, Christian Dubé, comptera sur une enveloppe de 3,7 milliards de dollars additionnels sur cinq ans pour « offrir les meilleurs soins possibles aux Québécois ». Les aînés sont au cœur des investissements en santé, avec une cagnotte de 1,1 milliard supplémentaire dédié au maintien et à la qualité de leurs soins et leurs services.

Croissance de 5,3 % des dépenses en santé

Le budget des dépenses de la santé, le poste de dépenses le plus important du gouvernement, a augmenté de 5,3 % pour s’établir à 61,9 milliards. Les ententes avec les employés du secteur public conclues cet hiver ont eu un impact important sur les finances publiques, engendrant une hausse des dépenses d’environ 3 milliards de dollars. Les grèves dans le réseau de la santé ont toutefois permis au réseau de la santé d’épargner 130 millions en salaire. Québec précise toutefois dans son budget qu’il « ne s’agit pas d’économies pour le gouvernement », puisque les budgets non utilisés ont servi à financer des services à la population dans les établissements de santé.

Un demi-milliard pour le soutien à domicile

Compte tenu du vieillissement de la population, le gouvernement a annoncé mardi une somme additionnelle de plus de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans dédiés aux soins et services aux aînés. De cette somme, 581 millions serviront à bonifier les services de soutien à domicile, ce qui regroupe l’assistance personnelle et l’aide aux services de la vie domestique. À l’heure actuelle, environ 398 000 Québécois ont accès au soutien à domicile, tandis que 15 700 sont en attente de services. Le gouvernement vise répondre aux besoins de 19 000 personnes supplémentaires d’ici 2028. « Il est où le virage majeur si dans quatre ans on aura à peine augmenté notre capacité à répondre aux besoins des gens en services à domicile. Moi je trouve ça gênant », déplore toutefois la responsable en matière d’Administration gouvernementale de Québec solidaire, Christine Labrie.

Un établissement sur quatre en mauvais état

Le gouvernement Legault investira 2,9 milliards sur 10 ans pour la construction et l’agrandissement des hôpitaux, des CHSLD et des maisons pour aînés et alternatives. À l’heure actuelle, près d’un établissement du réseau de la santé sur quatre (23 %) est jugé en « mauvais » ou en « très mauvais » état, révèle le Plan québécois des infrastructures (PQI). Plus de la moitié de cette somme, soit 1,8 milliard, sera dédiée à des projets majeurs de construction, de reconstruction, d’agrandissement et de réaménagement d’hôpitaux, dont l’urgence et les soins intensifs de l’hôpital d’Amos, ainsi que de l’urgence et le bloc opératoire de l’hôpital de Sept-Îles. Québec prévoit également 253 millions pour soutenir le déploiement des maisons des aînés et alternatives, qui permettra d’offrir un milieu de vie adapté à 3500 aînés en grande perte d’autonomie ou adultes vivant une situation de handicap d’ici 2026.

Plus de lits d’hôpitaux

Québec souhaite réduire la pression sur le réseau hospitalier, causé par des patients ne nécessitant plus de soins, mais qui demeurent hospitalisés. Pour y arriver, le budget prévoit une somme additionnelle de 457 millions sur cinq ans pour des alternatives à l’hospitalisation. « Par exemple, une personne ne requérant plus de soins aigus pourrait passer sa convalescence à son domicile tout en recevant l’encadrement professionnel requis », y détaille le budget. Une somme additionnelle de 306,5 millions de dollars permettra également d’ajouter des lits d’hôpitaux, afin de répondre aux besoins grandissants de la population.

Virage numérique

Le gouvernement Legault injecte 1,8 milliard d’investissements additionnels dans le secteur de la santé sur cinq ans, afin d’améliorer l’accès aux soins de santé pour la population et diminuer la pression sur les hôpitaux. De ce montant, plus de 900 millions serviront à accélérer le virage numérique du réseau de la santé, ce qui inclut notamment l’arrivée du Dossier santé numérique. Le gouvernement prévoit également 113,5 millions de dollars pour poursuivre le déploiement du Guichet d’accès à la première ligne (GAP), menant notamment à la mise en œuvre de la plateforme Votre Santé.

Soutenir les personnes vulnérables

Québec investit 738 millions de dollars sur cinq ans, afin de consolider les services sociaux pour les jeunes et les personnes vulnérables. Cette somme permettra notamment d’augmenter la capacité d’hébergement dans les centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation. Le gouvernement prévoit également 195 millions pour renforcer les services en santé mentale et les services sociaux pour soutenir les personnes en situation de crise. « On prévoit beaucoup d’agrandissement et de rénovation d’hôpitaux, mais n’y a rien dans le budget qui nous permet de croire qu’il va y avoir des rénovations pour la DPJ, en dépendance ou en réadaptation en déficience intellectuelle et on sait que c’est déjà un problème important », déplore le président de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Robert Comeau.