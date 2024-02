Actuellement, 50 % de la population québécoise est couverte par un service de premiers répondants et l’objectif du gouvernement est d’atteindre 80 % d’ici 2028.

(Montréal) Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi près de 630 millions sur cinq ans qui financeront diverses mesures visant à bonifier la desserte ambulancière. La Corporation des services d’ambulance du Québec (CSAQ) salue, mais estime que cela s’avère insuffisant pour améliorer la couverture ambulancière à travers la province.

Katrine Desautels La Presse Canadienne

Parmi les montants annoncés par le ministre de la Santé, Christian Dubé, 5,9 millions seront consacrés spécifiquement pour bonifier la desserte ambulancière dans quatre régions : les Laurentides, la Mauricie–Centre-du-Québec, la Montérégie-Centre et Chaudière-Appalaches.

Plus précisément, cette enveloppe servira à convertir des horaires de faction et d’ajouter des heures de service dans le but de réduire les délais d’intervention.

La CSAQ dit dans un communiqué accueillir favorablement la volonté du ministre de mettre en avant l’amélioration des services ambulanciers. Elle affirme toutefois que les montants promis « s’avèrent nettement insuffisants pour améliorer le temps de réponse des ambulances et la couverture ambulancière sur l’ensemble du territoire québécois ». Elle déplore aussi que le plan sur cinq ans n’inclue aucun ajout d’ambulances.

« C’est connu, pour réduire les temps de réponse des ambulances, il doit y avoir plus de véhicules sur la route », mentionne dans un communiqué le Dr Sébastien Toussaint, président de la CSAQ.

La Corporation des services d’ambulance du Québec estime que les 5,9 millions pour cette année « ne couvriront qu’une infime partie des besoins immédiats ».

« Une fois de plus, de nombreuses demandes d’ajouts d’ambulances ou d’heures de services pour des régions où les besoins sont particulièrement pressants demeurent sans réponse », indique la CSAQ.

Elle soutient que les initiatives annoncées jeudi ne peuvent pas garantir une réduction significative des temps d’intervention ni pallier aux déficits de couverture dans les services préhospitaliers d’urgence et elle demande une augmentation significative et prévisible des services ambulanciers.

Réduire le temps des ambulanciers à l’hôpital

L’enveloppe du Plan d’action gouvernemental du système préhospitalier d’urgence au Québec prévoit des sommes pour les défibrillateurs. Québec investira 3,5 millions sur cinq ans pour mettre sur pied un projet de loi encadrant l’accès public aux défibrillateurs externes automatisés (DEA) et leur enregistrement. Le gouvernement souhaite ainsi déployer 1000 DEA et avoir un registre national pour géolocaliser les appareils que les citoyens pourront utiliser.

Dans son plan, le ministère de la Santé espère aussi augmenter le nombre de services des premiers répondants en investissant 92,7 millions sur cinq ans. Il souhaite qu’avec ce financement les municipalités soient encouragées à mettre en place plus de services de premiers répondants et le ministère veut aussi analyser les besoins dans toutes les régions, incluant les secteurs hors du réseau routier, de façon à assurer une réponse systémique partout au Québec.

Actuellement, 50 % de la population québécoise est couverte par un service de premiers répondants et l’objectif du gouvernement est d’atteindre 80 % d’ici 2028.

Un total de 7,65 millions sur cinq ans sera dédié à réduire le temps passé par les ressources ambulancières dans les centres hospitaliers. Selon le ministère, la durée moyenne d’une intervention préhospitalière entre le départ vers le lieu de prise en charge et le départ de l’urgence de l’hôpital est actuellement de 100 minutes, dont 50 passées à l’hôpital et cela dépasse les 55 minutes à Montréal, Québec, Laval ou Gatineau.

Le ministère s’est fixé une cible à 45 minutes d’ici 2026 et il calcule que cela pourrait récupérer l’équivalent de 50 000 heures de disponibilité ambulancière.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé la création de quatre premiers héliports qui seront situés au Centre hospitalier régional de Lanaudière à Joliette, à l’Hôpital de Roberval, au Centre universitaire de santé McGill et à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

Le Québec demeure la seule province canadienne sans transport médical héliporté public et le ministère de la Santé souhaite y remédier en établissant des normes de soins et de gestion du transport médical aérien. Il promet aussi de créer une centrale d’appels destinée au transport aérien.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.