Programme fédéral d’assurance dentaire « Un tournant historique » en six questions

(Ottawa) Québec a été pris de court par l’annonce lundi de la mise en œuvre progressive du programme fédéral d’assurance dentaire puisque ses négociations avec Ottawa n’étaient pas terminées. Les aînés de 87 ans et plus recevront bientôt une lettre pour s’inscrire auprès de Service Canada et recevoir leurs premiers soins dentaires couverts dès le mois de mai. Un « moment historique » pour les libéraux et les néo-démocrates.