(Québec) Devant un réseau de la santé qui « s’effondre », le député solidaire Vincent Marissal demande au ministre Christian Dubé de suspendre l’étude de sa vaste réforme pour retourner « sur le terrain ».

Selon le député de Québec solidaire, les parlementaires et le ministre lui-même passent « un temps fou » à étudier article par article le projet de loi 15 qui vise à rendre plus efficace le réseau de la santé et des services sociaux, une brique de quelque 300 pages et 1200 articles. « Considérant la situation en ce moment sur le terrain, je pense qu’on peut mettre ça sur pause », a lancé M. Marissal mercredi.

« Je lui demande de s’occuper urgemment des problèmes sur le terrain. Ça veut dire de retourner sur le terrain, ça veut dire d’aller chercher des solutions. Pas essayer de créer pour le moment une patente qui va s’appeler Santé Québec qui, en plus, va le dédouaner de ses responsabilités politiques », a déploré le député de Rosemont, porte-parole solidaire en matière de santé.

Vendredi, alors qu’il participait à un évènement à Montréal, le ministre de la Santé a réitéré qu’il espère faire adopter sa réforme d’ici la fin de la session parlementaire, en décembre. « L’échéancier le plus raisonnable serait de voter en novembre ou décembre, suivi de six mois de transition, prendre l’été pour [s’adapter] et être opérationnel en 2024 », a déclaré Christian Dubé.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Christian Dubé

Le ministre a évoqué que 100 heures de discussions ont eu lieu jusqu’à présent, ce qui correspond à la durée minimale requise pour permettre l’utilisation du bâillon. C’est la première fois que M. Dubé souligne le nombre d’heures consacrées à l’étude de son projet de réforme.

« Je vous le dis tout de suite, on n’est pas rendus là et on ne fait aucune obstruction. On avance, mais on passe un temps fou là-dessus pendant que sur le terrain, ça ne va pas. Le ministre, là, il est en train de se magasiner un legs, […] il veut absolument lancer ça. Ça va être la réforme Dubé, ça va être Santé Québec. Mais pour le moment, on met la charrue devant les bœufs. On va trop vite », a rétorqué M. Marissal.

Le député solidaire a cité notamment les listes d’attente qui s’allongent en chirurgie, l’apport du privé en santé et l’attente pour avoir accès au service. Selon lui, le projet de loi 15 est « un écran de fumée » pour affirmer que le ministre « travaille » à améliorer le réseau de la santé.

L’étude détaillée du projet de loi 15 a débuté lors de la session parlementaire précédente et a repris, avant même la rentrée parlementaire, à la mi-août.