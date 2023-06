Streptocoque du groupe A

Forte hausse des cas d’infections invasives au Québec

Le Québec a enregistré depuis le début de 2023 plus de 500 cas d’infection invasive à streptocoque du groupe A, dépassant en cinq mois à peine la moyenne des années précédentes. Six enfants ont perdu la vie en raison de cette infection. La vague de virus respiratoires de l’hiver dernier pourrait être en cause.