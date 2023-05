Québec veut aider les régions à attirer plus de médecins de famille

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, était à Rimouski, lundi matin, pour annoncer des allègements aux plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM) afin d’aider les régions à attirer davantage de médecins de famille.

Ugo Giguère La Presse Canadienne

En conférence de presse à l’Université du Québec à Rimouski, le ministre a indiqué que les départements régionaux de médecine générale bénéficieraient d’une plus grande autonomie pour répartir leurs postes disponibles en fonction de leurs priorités locales.

Dans un communiqué, le ministre a dit vouloir ainsi « ramener la prise de décision sur le terrain, dans les régions ».

Dans la foulée, le ministère de la Santé et des Services sociaux a également fait part de sa volonté d’attribuer les activités médicales particulières (AMP), auxquelles doit s’engager un médecin de famille, dès la confirmation de son embauche dans une région donnée.

En parallèle de leur pratique en clinique, les médecins de famille doivent effectuer des quarts de garde dans les urgences ou dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée notamment. Ces AMP sont souvent attribuées après l’arrivée du médecin dans une région. On souhaite dorénavant que ces tâches fassent l’objet d’une entente préalable.

Cette nouvelle approche devrait permettre aux nouveaux médecins de choisir la région où ils veulent s’établir en fonction de leurs intérêts, selon les AMP proposées.

De plus, un nouvel outil en ligne serait sur le point d’être lancé pour regrouper les offres d’emploi en médecine familiale dans l’ensemble des régions. Les nouveaux médecins pourront ainsi mieux évaluer les postes offerts en fonction des tâches qui sont requises. Cet outil devrait éventuellement être disponible aussi pour les médecins spécialistes.

Au moment de procéder à cette annonce, le ministre Christian Dubé était accompagné de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, ainsi que de la députée Catherine Blouin.

La vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes de l’Université Laval, Cathia Bergeron, le recteur de l’Université du Québec à Rimouski, François Deschênes, et le PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, le Dr Jean-Christophe Carvalho, ont aussi participé à la conférence de presse.

Rappelons que les PREM ont pour objectif de répartir les effectifs médicaux dans l’ensemble de la province.