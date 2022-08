Québec et la FMOQ s’étaient fixé en mai l’objectif que 250 000 personnes supplémentaires soient inscrites auprès d’un groupe de médecine de famille d’ici au 31 juillet.

En date du 3 août, 288 709 Québécois supplémentaires avaient été inscrits auprès d’un groupe de médecine de famille (GMF), selon la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Il s’agit de près de 39 000 inscriptions de plus que la cible de 250 000 fixée par le gouvernement du Québec et la FMOQ pour le 31 juillet.

Lila Dussault La Presse

Ariane Lacoursière La Presse

Une entente entre les deux instances signée en mai dernier prévoyait la prise en charge de 500 000 patients orphelins considérés comme vulnérables d’ici le 31 mars 2023. Un premier jalon de 250 000 patients inscrits devait être atteint pour le 31 juillet et c’est chose faite, selon les données de la FMOQ. Une annonce à ce sujet devrait avoir lieu ce mardi.

L’entente signée entre Québec et la FMOQ avait été qualifiée d’« historique » par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, le 1er mai dernier. Après une consultation, les membres de la FMOQ avaient accepté l’entente à 84 % (43 % des membres avaient voté).

« Tous les moyens nécessaires ont été déployés pour atteindre l’objectif d’inscrire 250 000 patients au 31 juillet », a indiqué à La Presse Robert Maranda, responsable des relations médias au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Lundi matin, le MSSS achevait la compilation des inscriptions de patients.

Pour la FMOQ, l’atteinte de cet objectif est d’autant plus impressionnante qu’elle a été réalisée « malgré une pénurie d’effectifs importante, une 7e vague pandémique et des tâches en milieu hospitalier toujours aussi importantes ».

D’autres mesures

L’entente visant à améliorer les soins de première ligne comprend d’autres mesures. Par exemple, les patients avec des besoins urgents ayant un médecin de famille devaient pouvoir y avoir accès dans un délai de 36 à 72 heures, selon leur état clinique.

De plus, l’implantation des Guichets d’accès à la première ligne (GAP) – mis sur pied progressivement partout dans la province depuis le printemps – devrait permettre aux patients dits « orphelins » d’obtenir des services de santé de différents professionnels, dont des médecins, dans un délai raisonnable.

Le 14 juillet dernier, 48 des 92 territoires devant ultimement être couverts par un GAP l’étaient.

Lors de la plus récente campagne électorale provinciale, en 2018, la Coalition avenir Québec avait promis que chaque Québécois aurait accès à un médecin de famille. Mais cet objectif n’a pas été atteint, et les listes d’attente ont allongé.

Début 2022, près de 1 million de Québécois étaient inscrits au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF), alors qu’ils étaient environ 522 000 en 2019. L’approche du gouvernement est maintenant d’offrir au patient l’accès « au bon professionnel de la santé, au bon moment ». La prise en charge des patients se fait maintenant non seulement par un médecin de famille, mais aussi par un GMF où travaillent des médecins et différents professionnels de la santé, comme des infirmières et des psychologues.

Avec la collaboration de Fanny Lévesque, La Presse