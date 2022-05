Le Québec est épargné, mais les cas de rougeole explosent dans le monde depuis le début de 2022. Des millions d’enfants, qui n’ont toujours pas reçu leur vaccin contre l’infection, risquent de l’attraper.

Alice Girard-Bossé La Presse

79 %

Augmentation du nombre de cas de rougeole à travers le monde au cours des deux premiers mois de l’année 2022 par rapport à la même période en 2021

Sources : Organisation mondiale de la santé et Fonds des Nations unies pour l’enfance

Situation « inquiétante »

PHOTO LYNSEY ADDARIO, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Une femme pleure la mort de son enfant qui a succombé à la rougeole en République démocratique du Congo.

« C’est hautement inquiétant », dit d’emblée le Dr Brian Ward, professeur au département de microbiologie et d’immunologie de l’Université McGill. « C’est un virus très agressif avec un taux de mortalité complètement inacceptable, allant jusqu’à 5 % dans les pays pauvres. Le taux d’hospitalisation chez les jeunes enfants peut atteindre de 50 % à 75 % », indique le médecin.

Les cinq pays ayant recensé le plus grand nombre de cas de rougeole au cours des 12 derniers mois, jusqu’en avril 2022

Nigeria (12 341 cas)

Somalie (9068 cas)

Yémen (3629 cas)

Afghanistan (3628 cas)

Éthiopie (3039 cas)

Source : Organisation mondiale de la santé

Une maladie très contagieuse

PHOTO SCHNEYDER MENDOZA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des Vénézuéliens font la file pour faire vacciner leur enfant contre la rougeole en 2018.

La rougeole est une des maladies les plus contagieuses. L’infection débute généralement par un écoulement du nez et des yeux, une rougeur autour des yeux, une toux et de la fièvre, détaille le Dr Ward. De trois à cinq jours plus tard, une éruption cutanée sous forme de petite tache s’ajoute. Elle débute au visage et au cou, puis s’étend au reste du corps.

Efficacité quasi parfaite

PHOTO DANIEL MIHAILESCU, AGENCE FRANCE-PRESSE Un jeune Roumain reçoit le vaccin contre la rougeole à Bucarest, en 2018.

Il existe toutefois un moyen sûr de prévenir la rougeole : la vaccination. Avec les deux doses, généralement administrées avant l’âge de 2 ans, le vaccin est efficace à plus de 95 %, indique le Dr Ward. Avant l’utilisation du vaccin, il y avait de 300 000 à 400 000 cas par an au Canada, selon les données du gouvernement fédéral. Aujourd’hui, à peine quelques cas sont enregistrés chaque année. La situation est toutefois moins rose dans certains pays ayant une plus faible couverture vaccinale.

La pandémie de COVID-19 en cause

PHOTO SCHNEYDER MENDOZA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La pandémie de COVID-19 a conduit à l’interruption des services de vaccination infantile de base dans bien des pays.

La pandémie de COVID-19 a conduit à l’interruption des services de vaccination infantile de base dans bien des pays. « Or, nous constatons aujourd’hui la résurgence de maladies mortelles telles que la rougeole, et les conséquences de ces perturbations se feront sentir pendant plusieurs décennies en ce qui concerne d’autres maladies », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé. « Le mot d’ordre, c’est de revenir rapidement à la distribution des vaccins de façon adéquate, parce qu’on ne peut pas laisser ce virus-là se transmettre rapidement », renchérit Benoit Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal.

73 millions

Nombre d’enfants qui ont vu leur vaccination contre la rougeole reportée en raison de la pandémie de COVID-19

Sources : Organisation mondiale de la santé et Fonds des Nations unies pour l’enfance

Et ici, au Québec ?

Depuis 2001, lorsqu’il n’y a pas d’éclosions, le Québec enregistre de 0 à 4 cas de rougeole par année. Pour la plupart, il s’agit de personnes ayant contracté la maladie à l’étranger. Mais la situation n’est pas toujours aussi tranquille, puisque plusieurs éclosions ont frappé la province au cours des 50 dernières années.

1989 : Plus importante épidémie depuis l’introduction du programme de vaccination contre la rougeole dans les années 1970. Plus de 10 000 personnes sont touchées, en majorité des jeunes d’âge scolaire.

2007 : Une éclosion touche 99 personnes dans plusieurs régions du Québec. L’Estrie et la Montérégie enregistrent le plus grand nombre de cas.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE En 2007, conférence de presse du Dr Horacio Arruda et de la Dre Jocelyne Sauvé, alors respectivement directeur de la protection de la santé publique et directrice de la santé publique de la Montérégie, lors d’éclosions de rougeole

2011 : Une importante éclosion de rougeole touche 776 Québécois, dans plusieurs régions de la province. La majorité des personnes infectées sont des jeunes âgés de 5 à 19 ans.

2015 : Entre janvier et avril, une éclosion de rougeole survient dans la région de Lanaudière. Au total, 159 personnes sont infectées. Aucune n’était vaccinée.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE En 2015, une éclosion de rougeole avait touché les membres d’un groupe religieux, la Mission de l’Esprit-Saint, dans la région de Lanaudière.

Source : ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Sommes-nous à l’abri d’une éclosion de rougeole ?

« Quand il y a des activités de rougeole dans les autres pays, ça peut arriver ici n’importe quand », dit le Dr Ward. Bien que les éclosions au Québec dépassent rarement quelques milliers d’individus en raison de la forte couverture vaccinale dans la province, de nombreux Québécois n’ayant jamais été vaccinés demeurent à risque. Le médecin rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour recevoir le vaccin. « Peu importe l’âge, les personnes peuvent se faire vacciner. C’est même fortement recommandé », conclut-il.