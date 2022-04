Les réalisations de Guy Lafleur n’étaient pas limitées à la patinoire : dans les dernières années de sa vie, la légende du hockey a utilisé sa notoriété pour faire avancer la recherche sur le cancer.

Clara Descurninges La Presse Canadienne

Au début de 2020, il a entamé des traitements au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) pour un cancer du poumon. Impressionné par la qualité des soins, il est devenu en septembre 2020 ambassadeur pour la Fondation du CHUM.

« Ça a eu un impact très important quand nous avons annoncé qu’il se joignait à nous », a déclaré vendredi la présidente et directrice générale de la fondation, Pascale Bouchard, en entrevue téléphonique. « Ça a attiré l’attention de tous les médias. »

Les employés qui l’ont côtoyé se souviennent de « sa grande humilité et de son désir que la notoriété dont il jouissait puisse servir à quelque chose de plus grand que lui », a-t-elle dit.

En mars 2021, la fondation a lancé la campagne de financement En équipe avec Guy Lafleur contre le cancer. « Le fait que ce soit Guy Lafleur qui porte ce projet-là, ça a permis de réunir plusieurs personnalités du milieu sportif », comme Sidney Crosby et Wayne Gretzky, a indiqué Mme Bouchard.

Depuis, le fonds a réussi à amasser 1,5 million pour financer la recherche. Le CHUM a ainsi pu créer un programme de médecine personnalisée en oncologie.

« Le profil génétique d’une personne et le profil génétique et moléculaire d’un cancer font en sorte que deux personnes qui ont le même diagnostic et qui reçoivent le même traitement ne vont pas nécessairement réagir de la même façon », a expliqué Mme Bouchard.

Ce que la médecine personnalisée cherche à faire, c’est utiliser « des banques de données énormes, des données qu’on a recueillies sur les patients » pour déterminer quel traitement fonctionne le mieux pour chaque individu. « L’idée, c’est d’avoir un meilleur taux de survie et des effets secondaires qui sont le moins présents possible. »

Bien que Guy Lafleur se soit éteint vendredi à cause du cancer, le fonds qu’il a créé et le programme qu’il a financé restent bien vivants. Selon Mme Bouchard, « c’est un legs inestimable, c’est un héritage qui va avoir un impact extrêmement positif pour les générations à venir ».

« Nous avons perdu un grand homme aujourd’hui, quelqu’un qui a marqué des générations de Québécois non seulement par ses exploits sportifs, mais aussi par ses qualités humaines. »

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.